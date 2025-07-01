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Трамп допустил депортацию Маска - РИА Новости, 01.07.2025
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16:27 01.07.2025 (обновлено: 17:35 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tramp-2026559848.html
Трамп допустил депортацию Маска
Трамп допустил депортацию Маска - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп допустил депортацию Маска
Президент США Дональд Трамп не исключил депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:27:00+03:00
2025-07-01T17:35:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР."Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, который может съесть Илона. Вот будет ужасно", — ответил он на соответствующий вопрос перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов во Флориде.По мнению американского лидера, Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили. Предприниматель, в свою очередь, написал в соцсети X, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на сильное желание. Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.Скандальный документВ воскресенье американский сенат начал 20-часовые дебаты по законопроекту, известному как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Нижняя палата конгресса одобрила его еще в мае.Инициатива предполагает:Ожидается, что законопроект позволит сократить федеральные расходы и предоставит американцам серьезные налоговые льготы. При этом, по оценке бюджетного управления конгресса, принятие документа может привести к увеличению нацдолга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов человек медстрахования.Маск не раз критиковал этот документ. По его мнению, бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а граждане столкнутся с непосильными долгами.В то же время аналитики считают, что если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга, то США к августу могут оказаться на грани дефолта.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, юар, флорида
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, ЮАР, Флорида
Трамп допустил депортацию Маска

Трамп не исключил депортацию Маска из США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР.
"Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, который может съесть Илона. Вот будет ужасно", — ответил он на соответствующий вопрос перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов во Флориде.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Эксперт предположил, как разрешится конфликт Трампа и Маска
12:35

Ранее сегодня Трамп уже затрагивал эту тему в своей соцсети Truth Social. Он написал, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США сэкономили бы состояние, и предложил DOGE, который ранее возглавлял Маск, проверить его дела. Глава Белого дома также отметил, что, если бы не субсидии, миллиардеру, "вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку".

По мнению американского лидера, Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили.
Предприниматель, в свою очередь, написал в соцсети X, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на сильное желание.
Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз
06:51

Скандальный документ

В воскресенье американский сенат начал 20-часовые дебаты по законопроекту, известному как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Нижняя палата конгресса одобрила его еще в мае.
Инициатива предполагает:
  • увеличение потолка госдолга США на пять триллионов долларов;
  • сокращение некоторых социальных программ;
  • рост военных расходов,
  • сохранение налоговых льгот, действующих с первого президентского срока Трампа.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском
12 июня, 08:00
Ожидается, что законопроект позволит сократить федеральные расходы и предоставит американцам серьезные налоговые льготы. При этом, по оценке бюджетного управления конгресса, принятие документа может привести к увеличению нацдолга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов человек медстрахования.
Маск не раз критиковал этот документ. По его мнению, бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а граждане столкнутся с непосильными долгами.

В начале июня между предпринимателем и президентом произошла публичная перепалка из-за этой инициативы. Они обменялись оскорбительными репликами в соцсетях. Позже Маск выразил сожаление о некоторых постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения.

В то же время аналитики считают, что если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга, то США к августу могут оказаться на грани дефолта.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
26 июня, 07:24
 
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