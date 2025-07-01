https://ria.ru/20250701/tramp-2026559848.html

Трамп допустил депортацию Маска

Трамп допустил депортацию Маска - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп допустил депортацию Маска

Президент США Дональд Трамп не исключил депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:27:00+03:00

2025-07-01T16:27:00+03:00

2025-07-01T17:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР."Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, который может съесть Илона. Вот будет ужасно", — ответил он на соответствующий вопрос перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов во Флориде.По мнению американского лидера, Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили. Предприниматель, в свою очередь, написал в соцсети X, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на сильное желание. Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.Скандальный документВ воскресенье американский сенат начал 20-часовые дебаты по законопроекту, известному как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Нижняя палата конгресса одобрила его еще в мае.Инициатива предполагает:Ожидается, что законопроект позволит сократить федеральные расходы и предоставит американцам серьезные налоговые льготы. При этом, по оценке бюджетного управления конгресса, принятие документа может привести к увеличению нацдолга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов человек медстрахования.Маск не раз критиковал этот документ. По его мнению, бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а граждане столкнутся с непосильными долгами.В то же время аналитики считают, что если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга, то США к августу могут оказаться на грани дефолта.

https://ria.ru/20250701/konflikt-2026485748.html

https://ria.ru/20250701/mask-2026431245.html

https://ria.ru/20250612/ssha-2022225851.html

https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, юар, флорида