https://ria.ru/20250701/tramp-2026435966.html

Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

Президент США Дональд Трамп на фоне критики американским предпринимателем Илоном Маском законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий тому... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:55:00+03:00

2025-07-01T07:55:00+03:00

2025-07-01T15:55:00+03:00

юар

сша

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дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне критики американским предпринимателем Илоном Маском законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий тому придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР"."Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юар, сша, в мире, дональд трамп, илон маск