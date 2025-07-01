https://ria.ru/20250701/tramp-2026313500.html

Трамп добился первой победы. Зеленскому приготовиться

Трамп добился первой победы. Зеленскому приготовиться - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп добился первой победы. Зеленскому приготовиться

Президент США Дональд Трамп наконец-то прекратил войну, обуздал зло, заключил сделку и может претендовать на Нобелевскую премию Мира. Более того, он получил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:03:00+03:00

аналитика

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Президент США Дональд Трамп наконец-то прекратил войну, обуздал зло, заключил сделку и может претендовать на Нобелевскую премию Мира. Более того, он получил право заявить, что эта война вообще не началась бы, если бы он был президентом, и что ему потребовалось всего 48 часов, чтобы ее завершить.Это не сарказм, он правда смог. Но в Африке. А благодарен может быть весь мир, поскольку конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК) чреват распространением инфекций более опасных, чем ковид (например, вируса лихорадки Марбург).Руанда — то самое место, где хуту устроили геноцид тутси: жесточайшая резня стала одним из самых известных событий в истории Черной Африки. Менее известно, что этому предшествовал геноцид хуту со стороны тутси в соседней Бурунди в 1970-х и трагедия многолетней эксплуатации.Тутси завоевали хуту в XV веке, хотя значительно уступали им числом. По той же причине они со временем переняли язык и традиции хуту, оставаясь классом господ. Такое положение вещей сохранилось во времена владычества в регионе Германии и Бельгии: тутси стали опорой угнетателей, хуту — дискриминируемым большинством.Бельгийский вариант колонизации оказался одним из самых жестоких, а перед неохотным уходом из региона в 1960-х Брюссель разделил свои владения на три части — ДРК, Бурунди как остатки королевства тутси (Тутсиленда) и Руанды, где хуту все-таки взяли власть. Как они ею воспользовались, общеизвестно: хуже не придумаешь.Когда нынешний президент Руанды — тутси Поль Кагаме — организовал интервенцию и пресек геноцид, он был героем мира, спасителем миллионов, славным сыном человечества. Но в последние годы президент ДРК Феликс Чисекеди сравнивал его с Гитлером.На политической карте Руанда кажется маленькой родинкой на теле огромной 160-миллионной ДРК, но метастазы дает регулярно. В долину реки Конго бежали тутси, спасаясь от геноцида, потом хуту, спасаясь от расплаты за геноцид. И те, и другие создавали вооруженные структуры, причем тутси внесли решающий вклад в свержение конголезского диктатора Мобуто Сесе Секо в ходе Первой конголезской войны. По ее окончанию Кагаме все еще считался молодцом, так как Мобуту входил в число наиболее одиозных, жестоких и патологически жадных правителей Африки. А ставленниками англосаксов были оба.В Руанду как страну-мученицу с прогрессивным лидером хлынули инвестиции. Это не помогло местным деревням вырваться из кромешной нищеты, однако столичный город Кигали теперь сильно выделяется во всем регионе Великих Озер.Кигали положена такая роскошь как имперской столице тутси. Их королевство не дожило до наших дней, сгорев в пожаре революции, но пытается воссоздать себя в новой форме. Что-то похожее происходит с Турцией, чей президент явно тяготеет к переизданию Османской империи.Почувствовав опасность, власти ДРК попытались изгнать из страны руандийских тутси и потребовали от Кагаме держать руки на расстоянии. Это спровоцировало Вторую конголезскую, или Великую африканскую войну, унесшую четыре миллиона жизней.Тогда в бассейне Конго открылся портал в ад. В ходе геополитических игр, межэтнических разборок и драк за рудники с полезными ископаемыми были реализованы самые мрачные фантазии из голливудских ужастиков: секты каннибалов, ритуальные жертвоприношения, армии детей, распространение эпидемий. С тех пор огромная ДРК — одно из наиболее опасных и страдающих мест на планете, а ведь прежде считалось, что хуже, чем при Мобуту, быть не может.Весной 2022 года начались события, обещавшие перерасти в третью конголезскую войну. В ДРК активизировались руандийские "прокси" — группировка М23, состоящая из тутси. Их заявленная цель — защита населения от милитаризированных отрядов хуту, но в реальности боевики М23 сами терроризируют местных. Провинции Северное Киву и Южное Киву, где действует группировка, в ООН называли мировой столицей изнасилований.Кагаме приписывали не только снабжение М23, но и желание присоединить обе Киву к Руанде или как минимум поставить их под полный контроль. В 2025-м году он оказался к этому предельно близок.В конце января боевики М23 захватили 780-тысячный город Гома, столицу Северного Киву, где расположен центр по исследованию редких заболеваний и больницы с особо опасными пациентами, рассеявшимися в общем хаосе. В середине февраля пала 250-тысячная Букава, столица Юга. К тому моменту руандийские военные действовали почти открыто, до того — просачивались через границу осторожно и постепенно, усиливая М23 людно и оружно.А потом все резко закончилось. В конце июня главы МИД Руанды и ДРК встретились в Вашингтоне и подписали соглашение, по которому Кагаме должен вывести войска, а группировка М23 — разоружиться. Трамп был доволен как слон (кстати, символ Республиканской партии). Мировые СМИ недоумевали: как он смог? когда успел? с чего вообще решил за это взяться?Проще поверить в то, что в правительстве Украины остались приличные люди (например, законспирированные агенты России), чем в то, что Трамп разбирается в хитросплетениях конголезских конфликтов. Однако в трудный час власти ДРК придумали, чем его заинтересовать: редкоземельными металлами. Из-за лидерства Китая в этой области у Трампа сложился общеизвестный "пунктик", а конголезцы обещали поделиться редкоземами в обмен на помощь.По данным британцев из Financial Times, власти ДРК вышли на Белый дом с инициативой о сделке в начале марта, когда вооруженные тутси уже контролировали все города вдоль границы с Руандой. Но на окружение Трампа они, судя по всему, вышли раньше. Санкции против ряда руандийских чиновников были введены на следующий же день после инаугурации нового президента США. При этом переговорами занимался Массад Булос — сват Трампа (отец мужа дочери), назначенный старшим советником главы американского государства.Это не "могут, когда хотят" (то есть материально заинтересованы). Это "могут, потому что могут". Кагаме всегда был своим человеком для англосаксов и в первую очередь для США, то есть американцы нашли управу на собственного сукина сына, чья фанаберия зависит от западных средств. Все тутси ориентировались на большую белую империю, когда вытаивали свою, маленькую и черную. Это национальная политика, племенная традиция, цивилизационный путь. А когда Большой Брат не против или отвернулся, тутси бьют по соседу.Военные эксперименты Кагаме в ДРК совпали по времени с президентством Джо Байдена, который вопросами внешней политики хотел заниматься лично, хотя дряхлел на глазах. На практике это приводило к тому, что дипломатические миссии даже на важных направлениях формировались месяцами, а стратегии составлялись годами. Когда же вся американская рать переключилась на противостояние с Россией вокруг Украины, Руанда полезла в Конго и лазила там до тех пор, пока на нее должным образом не прикрикнули из Вашингтона.Проще говоря, призвать к порядку тутси — это невеликая заслуга для президента именно США. И не факт, что на практике все будет так же хорошо, как на бумаге: например, лидеры М23 вряд ли захотят разоружаться перед конголезскими властями как минимум из-за военных преступлений, которые совершили прежде. Но когда Трамп молодец, тогда молодец: усмирение Тутсиленда — это действительно хорошо. Просто мало.Если бы у Трампа получилось усмирить другого голема англосаксов — киевского криворожца, тоже сидящего на западном финансировании и как будто сорвавшегося с цепи, — это был бы более существенный вклад в мир и более убедительная заявка на возвращение величия Америки. Но России придется справляться самой — в расчете на собственное величие.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025701880.html

https://ria.ru/20190407/1552414228.html

https://ria.ru/20250626/kiev-2025486053.html

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аналитика, в мире, руанда, сша, республика конго, африка, дональд трамп