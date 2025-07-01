Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
Суд арестовал на 4 месяца главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ.
"Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан", — передает агентство Репорт.
Журналистам предъявили обвинения по трем статьям: "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем".
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Суд уже арестовал до 19 июля пятерых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира, а также Ахлимана Гянджиева, Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
- К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.