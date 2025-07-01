https://ria.ru/20250701/sud-2026582017.html

Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора - РИА Новости, 01.07.2025

Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ. РИА Новости, 01.07.2025

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2025-07-01T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ."Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан", — передает агентство Репорт.Журналистам предъявили обвинения по трем статьям: "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

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баку

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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-07-01T17:17 true PT0M55S

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