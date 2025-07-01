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Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора - РИА Новости, 01.07.2025
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17:17 01.07.2025 (обновлено: 18:18 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/sud-2026582017.html
Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора - РИА Новости, 01.07.2025
Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ. РИА Новости, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ."Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан", — передает агентство Репорт.Журналистам предъявили обвинения по трем статьям: "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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Баку, Sputnik Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Азербайджан, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Суд арестовал на 4 месяца главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

© РИА НовостиИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ.
"Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией накануне в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан", — передает агентство Репорт.
Журналистам предъявили обвинения по трем статьям: "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем".

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд уже арестовал до 19 июля пятерых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира, а также Ахлимана Гянджиева, Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
30 июня, 13:01
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
  • К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
Вчера, 13:54
 
БакуSputnik АзербайджанРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуАзербайджанЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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