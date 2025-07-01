https://ria.ru/20250701/sem-2026548968.html

Силовики в Азербайджане задержали семь сотрудников офиса Sputnik

Силовики в Азербайджане задержали семь сотрудников офиса Sputnik - РИА Новости, 01.07.2025

Силовики в Азербайджане задержали семь сотрудников офиса Sputnik

Правоохранительные органы Азербайджана задержали семь сотрудников Sputnik Азербайджан, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:51:00+03:00

2025-07-01T15:51:00+03:00

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азербайджан

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Азербайджана задержали семь сотрудников Sputnik Азербайджан, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".Ранее медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации."Накануне правоохранительные органы Азербайджана задержали по надуманным обвинениям семерых сотрудников Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова", - говорится в сообщении.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщали РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, находившейся в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250701/reaktsiya-2026506369.html

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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-01T15:51 true PT0M05S

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азербайджан, в мире, баку, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку