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В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом
В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 01.07.2025
В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии танцевавшего в историческом центре города с игрушечным пистолетом мигранта... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:17:00+03:00
2025-07-01T16:17:00+03:00
2025-07-01T16:19:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии танцевавшего в историческом центре города с игрушечным пистолетом мигранта Джавохира Сагдуллаева, его наказание считается отбытым с учетом времени его содержания в СИЗО, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Региональный главк МВД РФ в марте сообщал о задержании 19-летнего гражданина Узбекистана, который в окружении группы молодежи танцевал с игрушечным пистолетом возле торгового комплекса "Галерея" в центре Петербурга, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Суд квалифицировал действия Сагдуллаева по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в ИК общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигурант в процессе танца умышленно продемонстрировал игрушечный пистолет, что расценивается как психологическое воздействие на окружающих и грубое нарушение общественного порядка. Сагдуллаев признал вину и раскаялся. "Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", – добавили в пресс-службе. Сагдуллаев был освобожден из-под стражи в зале суда.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024992187.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан
В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом
Мигрант получил 5 месяцев колонии за танцы с игрушечным пистолетом в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии танцевавшего в историческом центре города с игрушечным пистолетом мигранта Джавохира Сагдуллаева, его наказание считается отбытым с учетом времени его содержания в СИЗО, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Региональный главк МВД РФ в марте сообщал о задержании 19-летнего гражданина Узбекистана
, который в окружении группы молодежи танцевал с игрушечным пистолетом возле торгового комплекса "Галерея" в центре Петербурга
, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«
"Суд квалифицировал действия Сагдуллаева по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в ИК общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант в процессе танца умышленно продемонстрировал игрушечный пистолет, что расценивается как психологическое воздействие на окружающих и грубое нарушение общественного порядка. Сагдуллаев признал вину и раскаялся.
"Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", – добавили в пресс-службе.
Сагдуллаев был освобожден из-под стражи в зале суда.