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В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом

В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 01.07.2025

В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии танцевавшего в историческом центре города с игрушечным пистолетом мигранта... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:17:00+03:00

2025-07-01T16:17:00+03:00

2025-07-01T16:19:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти месяцам колонии танцевавшего в историческом центре города с игрушечным пистолетом мигранта Джавохира Сагдуллаева, его наказание считается отбытым с учетом времени его содержания в СИЗО, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Региональный главк МВД РФ в марте сообщал о задержании 19-летнего гражданина Узбекистана, который в окружении группы молодежи танцевал с игрушечным пистолетом возле торгового комплекса "Галерея" в центре Петербурга, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Суд квалифицировал действия Сагдуллаева по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в ИК общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигурант в процессе танца умышленно продемонстрировал игрушечный пистолет, что расценивается как психологическое воздействие на окружающих и грубое нарушение общественного порядка. Сагдуллаев признал вину и раскаялся. "Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", – добавили в пресс-службе. Сагдуллаев был освобожден из-под стражи в зале суда.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2024992187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан