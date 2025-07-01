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В Приамурье до конца года сдадут четыре спортобъекта - РИА Новости, 01.07.2025
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Амурская область
 
09:16 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/priamure-2026445768.html
В Приамурье до конца года сдадут четыре спортобъекта
В Приамурье до конца года сдадут четыре спортобъекта - РИА Новости, 01.07.2025
В Приамурье до конца года сдадут четыре спортобъекта
Строительство двух новых спортивных комплексов в Амурской области при поддержке "Газпрома" завершат до конца года, также после капремонта сдадут два стадиона,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:16:00+03:00
2025-07-01T09:16:00+03:00
амурская область
белогорск
амурская область
константиновка
василий орлов (губернатор)
газпром
спорт
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Строительство двух новых спортивных комплексов в Амурской области при поддержке "Газпрома" завершат до конца года, также после капремонта сдадут два стадиона, сообщает правительство Приамурья. Ход работ обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова. Глава области отметил, что с 2016 года в рамках проекта "Газпром – детям" в регионе построено и модернизировано 40 спортивных объектов, в числе которых пять современных ФОКов. "Все спортивные комплексы и стадионы по достоинству оценили как амурские спортсмены, так и простые жители городов и поселков. Сейчас наша задача - сохранить построенные объекты и обеспечить их 100 процентную загрузку. Необходимо уже сейчас, на этапе основных работ, предусмотреть установку камер видеонаблюдения, и грамотно проработать график спортивных секций, которые будут заниматься на обновленных стадионах и в ФОКах", - сказал Орлов. Новые спорткомплексы появятся в этом году в Белогорске и Екатеринославке. ФОК с катком в Белогорске начали строить в 2024 году в рамках мастер-плана города. Сейчас идёт устройство кровли, инженерных сетей и отделка помещений. Площадь спортивного комплекса составит почти четыре тысячи квадратных метров. Кроме ледового поля здесь оборудуют зону для разминки, раздевальные, душевые, помещения сушки одежды, мастерскую по заточке коньков, кабинет врача. Каток будет вмещать до 44 человек в смену во время тренировок и до 120 человек - во время массового катания. ФОК с универсальным залом в Екатеринославке готов более чем наполовину. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса уже построили, сейчас идёт внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. В спорткомплексе, кроме двух тренировочных залов, разместятся раздевалки и медкабинет. В Новобурейском на стадионе после модернизации появятся большое футбольное поле с искусственным газоном, круговая беговая дорожка, зоны для игровых состязаний. До конца осени здесь также обновят освещение, установят систему видеонаблюдения, душевые кабины и туалеты. Капитальный ремонт стадиона в Константиновке завершен на 67 %. До конца года здесь обновят сектор для легкой атлетики и гандбольную площадку, беговые дорожки, обустроят волейбольную зону.
https://ria.ru/20250626/priamure-2025488663.html
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белогорск, амурская область, константиновка, василий орлов (губернатор), газпром, спорт
Амурская область, Белогорск, Амурская область, Константиновка, Василий Орлов (губернатор), Газпром, Спорт
В Приамурье до конца года сдадут четыре спортобъекта

Два стадиона и два спорткомплекса сдадут в Приамурье до конца 2025 года

© Фото : Амурская область | Правительство/TelegramСтроительство новых спортивных комплексов в Амурской области
Строительство новых спортивных комплексов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Амурская область | Правительство/Telegram
Строительство новых спортивных комплексов в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Строительство двух новых спортивных комплексов в Амурской области при поддержке "Газпрома" завершат до конца года, также после капремонта сдадут два стадиона, сообщает правительство Приамурья.
Ход работ обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова. Глава области отметил, что с 2016 года в рамках проекта "Газпром – детям" в регионе построено и модернизировано 40 спортивных объектов, в числе которых пять современных ФОКов.
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"Все спортивные комплексы и стадионы по достоинству оценили как амурские спортсмены, так и простые жители городов и поселков. Сейчас наша задача - сохранить построенные объекты и обеспечить их 100 процентную загрузку. Необходимо уже сейчас, на этапе основных работ, предусмотреть установку камер видеонаблюдения, и грамотно проработать график спортивных секций, которые будут заниматься на обновленных стадионах и в ФОКах", - сказал Орлов.
Новые спорткомплексы появятся в этом году в Белогорске и Екатеринославке. ФОК с катком в Белогорске начали строить в 2024 году в рамках мастер-плана города. Сейчас идёт устройство кровли, инженерных сетей и отделка помещений. Площадь спортивного комплекса составит почти четыре тысячи квадратных метров. Кроме ледового поля здесь оборудуют зону для разминки, раздевальные, душевые, помещения сушки одежды, мастерскую по заточке коньков, кабинет врача. Каток будет вмещать до 44 человек в смену во время тренировок и до 120 человек - во время массового катания.
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ФОК с универсальным залом в Екатеринославке готов более чем наполовину. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса уже построили, сейчас идёт внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. В спорткомплексе, кроме двух тренировочных залов, разместятся раздевалки и медкабинет.
В Новобурейском на стадионе после модернизации появятся большое футбольное поле с искусственным газоном, круговая беговая дорожка, зоны для игровых состязаний. До конца осени здесь также обновят освещение, установят систему видеонаблюдения, душевые кабины и туалеты.
Капитальный ремонт стадиона в Константиновке завершен на 67 %. До конца года здесь обновят сектор для легкой атлетики и гандбольную площадку, беговые дорожки, обустроят волейбольную зону.
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