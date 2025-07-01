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Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда

Как отдыхаем в 2026 году: праздники и выходные, проект производственного календаря

Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Как будем отдыхать в следующем году, сколько продлятся новогодние каникулы и... РИА Новости, 01.07.2025

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Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Как будем отдыхать в следующем году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники, норма рабочего времени в соответствии с производственным календарем — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2026 годуМинистерство труда и социальной защиты разработало и опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026-й.Согласно утвержденному документу, в следующем году:Также в 2026 году будет два переноса выходных дней: субботу 3 января перенесут на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января перенесут на четверг 31 декабря. Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что благодаря предложенным переносам новогодние каникулы 2026 года продлятся рекордные 12 дней.Сокращенные дниСогласно Трудовому кодексу Российской Федерации, рабочие дни накануне государственных праздников должны быть сокращены на час. В 2026 году предпраздничными сокращенными будут следующие даты:Рабочие часы в такие дни оплачиваются по полной ставке.Нормы рабочего времени на годВсего в 2026 году будет 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118. Норма рабочего времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы:Таким образом, норма рабочего времени на 2026 год составит:Эти показатели важны сотрудникам бухгалтерии для точного учета рабочих нагрузок, начисления оплаты труда, составлении графика отпусков для всех сотрудников и расчета отпускных.

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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