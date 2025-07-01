Рейтинг@Mail.ru
Посол Азербайджана покинул МИД спустя час - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 01.07.2025 (обновлено: 10:37 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/posol-2026459371.html
Посол Азербайджана покинул МИД спустя час
Посол Азербайджана покинул МИД спустя час - РИА Новости, 01.07.2025
Посол Азербайджана покинул МИД спустя час
Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев покинул здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:25:00+03:00
2025-07-01T10:37:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
sputnik азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026461984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71e0510fc53aee5fef854c22be3f5170.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев покинул здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов", передает корреспондент РИА Новости.Глава азербайджанской дипмиссии пробыл в здании министерства около часа.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026382991.html
азербайджан
баку
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посол Азербайджана покидает МИД России
Посол Азербайджана спустя примерно час покинул МИД России, куда был вызван в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-01T10:25
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026461984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_811ad9ca65b39632676e58b057019531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, sputnik азербайджан
В мире, Азербайджан, Баку, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Sputnik Азербайджан
Посол Азербайджана покинул МИД спустя час

Посол Азербайджана Мустафаев покинул МИД спустя час

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев покинул здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов", передает корреспондент РИА Новости.
Глава азербайджанской дипмиссии пробыл в здании министерства около часа.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку
Вчера, 16:42
Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью
Вчера, 19:22
 
В миреАзербайджанБакуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуSputnik Азербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала