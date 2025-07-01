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Посол Азербайджана покинул МИД спустя час

Посол Азербайджана покинул МИД спустя час - РИА Новости, 01.07.2025

Посол Азербайджана покинул МИД спустя час

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев покинул здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:25:00+03:00

2025-07-01T10:25:00+03:00

2025-07-01T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев покинул здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов", передает корреспондент РИА Новости.Глава азербайджанской дипмиссии пробыл в здании министерства около часа.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

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Посол Азербайджана покидает МИД России Посол Азербайджана спустя примерно час покинул МИД России, куда был вызван в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-01T10:25 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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