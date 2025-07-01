https://ria.ru/20250701/posol-2026447000.html

Посол Азербайджана прибыл в МИД России

Посол Азербайджана прибыл в МИД России - РИА Новости, 01.07.2025

Посол Азербайджана прибыл в МИД России

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев прибыл в здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:24:00+03:00

2025-07-01T09:24:00+03:00

2025-07-01T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев прибыл в здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

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Посол Азербайджана прибыл в МИД России Посол Азербайджана прибыл в МИД России, куда он был вызван в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-01T09:24 true PT0M28S

Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-07-01T09:24 true PT0M55S

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