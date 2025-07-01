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В Петербурге сгорел автобус - РИА Новости, 01.07.2025
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20:02 01.07.2025 (обновлено: 20:15 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/peterburg-2026611024.html
В Петербурге сгорел автобус
В Петербурге сгорел автобус - РИА Новости, 01.07.2025
В Петербурге сгорел автобус
Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, его потушили за полчаса, пострадавших нет, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:02:00+03:00
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происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, его потушили за полчаса, пострадавших нет, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечает ведомство в Telegram-канале, сообщение о пожаре на Волхонском шоссе в Московском районе поступило в 18.32 мск. "В автобусе происходило горение по всей площади. В 19.01 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Автобус тушили 10 специалистов и две единицы техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге сгорел автобус

МЧС: автобус загорелся на Волхонском шоссе в Петербурге, пострадавших нет

Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей
Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, его потушили за полчаса, пострадавших нет, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечает ведомство в Telegram-канале, сообщение о пожаре на Волхонском шоссе в Московском районе поступило в 18.32 мск.
«
"В автобусе происходило горение по всей площади. В 19.01 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. Автобус тушили 10 специалистов и две единицы техники.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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