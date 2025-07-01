https://ria.ru/20250701/peterburg-2026611024.html
В Петербурге сгорел автобус
В Петербурге сгорел автобус - РИА Новости, 01.07.2025
В Петербурге сгорел автобус
Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, его потушили за полчаса, пострадавших нет, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:02:00+03:00
2025-07-01T20:02:00+03:00
2025-07-01T20:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Автобус загорелся на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, его потушили за полчаса, пострадавших нет, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечает ведомство в Telegram-канале, сообщение о пожаре на Волхонском шоссе в Московском районе поступило в 18.32 мск. "В автобусе происходило горение по всей площади. В 19.01 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Автобус тушили 10 специалистов и две единицы техники.
https://ria.ru/20250527/avtobus-2019301893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге сгорел автобус
МЧС: автобус загорелся на Волхонском шоссе в Петербурге, пострадавших нет