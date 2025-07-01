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В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены - РИА Новости, 01.07.2025
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10:04 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/peterburg-2026453868.html
В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены
В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены - РИА Новости, 01.07.2025
В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены
Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:04:00+03:00
2025-07-01T10:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
колпино
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "По данным следствия, вечером 30 июня 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Севастьянова в Колпино нанес супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана", – говорится в сообщении. Отмечается, что свидетелем трагедии стал маленький сын супругов. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Как сообщила прокуратура Петербурга, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, колпино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Колпино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены

На жителя Петербурга завели дело об убийстве жены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
"По данным следствия, вечером 30 июня 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Севастьянова в Колпино нанес супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана", – говорится в сообщении.
Отмечается, что свидетелем трагедии стал маленький сын супругов.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Как сообщила прокуратура Петербурга, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКолпиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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