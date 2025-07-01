https://ria.ru/20250701/peterburg-2026453868.html

В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены

В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены - РИА Новости, 01.07.2025

В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены

Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:04:00+03:00

2025-07-01T10:04:00+03:00

2025-07-01T10:04:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

колпино

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "По данным следствия, вечером 30 июня 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Севастьянова в Колпино нанес супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана", – говорится в сообщении. Отмечается, что свидетелем трагедии стал маленький сын супругов. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Как сообщила прокуратура Петербурга, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, колпино, следственный комитет россии (ск рф)