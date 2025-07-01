https://ria.ru/20250701/peskov-2026502502.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:29:00+03:00
2025-07-01T13:29:00+03:00
2025-07-01T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
дмитрий песков
леонид пасечник
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_37532d906f4b9664877443a23f8b90d4.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной Республики (ЛНР), отметив, что данный вопрос касается хода специальной военной операции. "Это, скорее, вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции. И традиционно я это переадресовываю в министерство обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0109c853f4d023a33c424c890c6b2a63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, дмитрий песков, леонид пасечник, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Леонид Пасечник, Безопасность
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск РФ за границы ЛНР