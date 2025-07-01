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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/peskov-2026502502.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:29:00+03:00
2025-07-01T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
дмитрий песков
леонид пасечник
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной Республики (ЛНР), отметив, что данный вопрос касается хода специальной военной операции. "Это, скорее, вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции. И традиционно я это переадресовываю в министерство обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, россия, дмитрий песков, леонид пасечник, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Леонид Пасечник, Безопасность
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск РФ за границы ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной Республики (ЛНР), отметив, что данный вопрос касается хода специальной военной операции.
«
"Это, скорее, вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции. И традиционно я это переадресовываю в министерство обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий ПесковЛеонид ПасечникБезопасность
 
 
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