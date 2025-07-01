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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск за границы ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:29:00+03:00

2025-07-01T13:29:00+03:00

2025-07-01T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

дмитрий песков

леонид пасечник

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном продвижении российских войск за границы Луганской Народной Республики (ЛНР), отметив, что данный вопрос касается хода специальной военной операции. "Это, скорее, вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции. И традиционно я это переадресовываю в министерство обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, дмитрий песков, леонид пасечник, безопасность