https://ria.ru/20250701/peredacha-2026461532.html

Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации

Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации - РИА Новости, 01.07.2025

Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации

Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:35:00+03:00

2025-07-01T10:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок.Как уточняет ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла и он находится в квартире с пьяным отцом."Было установлено, что семья не так давно переехала в Северную столицу из Приморского края и с июня проживала по указанному адресу (в Санкт-Петербурге - ред.). Сын семейной пары, ставший невольным свидетелем произошедшего, был передан сотрудниками полиции в реабилитационный центр для детей", – говорится в сообщении.Отмечается также, что подозреваемый в убийстве жены ранее был судим за наркотики.

https://ria.ru/20230203/semya-1849504657.html

https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html

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россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), владивосток