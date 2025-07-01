https://ria.ru/20250701/peredacha-2026461532.html
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации - РИА Новости, 01.07.2025
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации
Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:35:00+03:00
2025-07-01T10:35:00+03:00
2025-07-01T10:48:00+03:00
россия
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок.Как уточняет ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла и он находится в квартире с пьяным отцом."Было установлено, что семья не так давно переехала в Северную столицу из Приморского края и с июня проживала по указанному адресу (в Санкт-Петербурге - ред.). Сын семейной пары, ставший невольным свидетелем произошедшего, был передан сотрудниками полиции в реабилитационный центр для детей", – говорится в сообщении.Отмечается также, что подозреваемый в убийстве жены ранее был судим за наркотики.
https://ria.ru/20230203/semya-1849504657.html
https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html
россия
санкт-петербург
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), владивосток
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Владивосток
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации
Мальчика, отец которого зарезал мать в Петербурге, передали в центр реабилитации