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Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации - РИА Новости, 01.07.2025
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10:35 01.07.2025 (обновлено: 10:48 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/peredacha-2026461532.html
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации - РИА Новости, 01.07.2025
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации
Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:35:00+03:00
2025-07-01T10:48:00+03:00
россия
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок.Как уточняет ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла и он находится в квартире с пьяным отцом."Было установлено, что семья не так давно переехала в Северную столицу из Приморского края и с июня проживала по указанному адресу (в Санкт-Петербурге - ред.). Сын семейной пары, ставший невольным свидетелем произошедшего, был передан сотрудниками полиции в реабилитационный центр для детей", – говорится в сообщении.Отмечается также, что подозреваемый в убийстве жены ранее был судим за наркотики.
https://ria.ru/20230203/semya-1849504657.html
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россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), владивосток
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Владивосток
Ребенка, отец которого убил мать в Петербурге, передали центру реабилитации

Мальчика, отец которого зарезал мать в Петербурге, передали в центр реабилитации

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик, на глазах у которого пьяный отец зарезал мать, спрятав ее тело в ящик дивана, предан в реабилитационный центр, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей
3 февраля 2023, 13:36
Как уточняет ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла и он находится в квартире с пьяным отцом.
"Было установлено, что семья не так давно переехала в Северную столицу из Приморского края и с июня проживала по указанному адресу (в Санкт-Петербурге - ред.). Сын семейной пары, ставший невольным свидетелем произошедшего, был передан сотрудниками полиции в реабилитационный центр для детей", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что подозреваемый в убийстве жены ранее был судим за наркотики.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал жену
25 сентября 2023, 19:42
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Владивосток
 
 
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