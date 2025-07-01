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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:20:00+03:00
2025-07-01T10:20:00+03:00
2025-07-01T10:24:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижнекамск
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общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила Росавиация."В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250701/saratov-2026440521.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, ульяновск, общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижнекамск, Ульяновск, Общество
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли временные ограничения