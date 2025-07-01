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В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России - РИА Новости, 01.07.2025

В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:49:00+03:00

2025-07-01T08:49:00+03:00

2025-07-01T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России."Принято соответствующее решение <...> партия продукции уничтожена", — говорится в сообщении.Как утверждает агентство, исследование проб выявило патогенные бактерии.Уточняется, что луковые кольца произвели на российском предприятии "Мираторг-Запад".

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), баку, россия, азербайджан, в мире