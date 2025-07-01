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В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России - РИА Новости, 01.07.2025
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08:49 01.07.2025 (обновлено: 09:52 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/koltsa-2026439963.html
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России - РИА Новости, 01.07.2025
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:49:00+03:00
2025-07-01T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России."Принято соответствующее решение &lt;...&gt; партия продукции уничтожена", — говорится в сообщении.Как утверждает агентство, исследование проб выявило патогенные бактерии.Уточняется, что луковые кольца произвели на российском предприятии "Мираторг-Запад".
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), баку, россия, азербайджан, в мире
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Баку, Россия, Азербайджан, В мире
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили 639 килограммов луковых колец из России

© Фото : Агентство по продовольственной безопасности АзербайджанаПартия луковых колец, завезенных из России в Азербайджан
Партия луковых колец, завезенных из России в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана
Партия луковых колец, завезенных из России в Азербайджан
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России.
"Принято соответствующее решение <...> партия продукции уничтожена", — говорится в сообщении.
Как утверждает агентство, исследование проб выявило патогенные бактерии.
Уточняется, что луковые кольца произвели на российском предприятии "Мираторг-Запад".
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БакуРоссияАзербайджанВ мире
 
 
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