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В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России - РИА Новости, 01.07.2025
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:49:00+03:00
2025-07-01T08:49:00+03:00
2025-07-01T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России."Принято соответствующее решение <...> партия продукции уничтожена", — говорится в сообщении.Как утверждает агентство, исследование проб выявило патогенные бактерии.Уточняется, что луковые кольца произвели на российском предприятии "Мираторг-Запад".
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), баку, россия, азербайджан, в мире
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Баку, Россия, Азербайджан, В мире
В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России
В Азербайджане уничтожили 639 килограммов луковых колец из России