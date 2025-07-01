https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html

Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве

Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве - РИА Новости, 01.07.2025

Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве

Упадок и полная остановка украинской системы ГТС свидетельствует о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:47:00+03:00

2025-07-01T00:47:00+03:00

2025-07-01T00:47:00+03:00

украина

киев

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николай азаров (политик)

нафтогаз украины

россия

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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Упадок и полная остановка украинской системы ГТС свидетельствует о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."На примере украинской ГТС просматривается стратегия катастрофы целой страны. То есть целенаправленные действия киевского режима привели к катастрофе", — написал он.По словам политика, это положение характеризуют цифры из официальной статистики."На входе в украинскую ГТС закачивалось 300 млрд. кубов газа. А выходило в сторону Европы, проходя через Украину и южные области России, 175 млрд. кубов. А что сейчас? А сейчас входит 0 и выходит 0", — заключил Азаров.Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо пять миллиардов евро.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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украина, киев, европа, николай азаров (политик), нафтогаз украины, россия