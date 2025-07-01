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Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве - РИА Новости, 01.07.2025
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00:47 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html
Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве
Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве - РИА Новости, 01.07.2025
Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве
Упадок и полная остановка украинской системы ГТС свидетельствует о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:47:00+03:00
2025-07-01T00:47:00+03:00
украина
киев
европа
николай азаров (политик)
нафтогаз украины
россия
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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Упадок и полная остановка украинской системы ГТС свидетельствует о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."На примере украинской ГТС просматривается стратегия катастрофы целой страны. То есть целенаправленные действия киевского режима привели к катастрофе", — написал он.По словам политика, это положение характеризуют цифры из официальной статистики."На входе в украинскую ГТС закачивалось 300 млрд. кубов газа. А выходило в сторону Европы, проходя через Украину и южные области России, 175 млрд. кубов. А что сейчас? А сейчас входит 0 и выходит 0", — заключил Азаров.Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо пять миллиардов евро.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
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украина, киев, европа, николай азаров (политик), нафтогаз украины, россия
Украина, Киев, Европа, Николай Азаров (политик), Нафтогаз Украины, Россия
Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве

Азаров: действия киевского режима приводят к катастрофе в газовом секторе

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Упадок и полная остановка украинской системы ГТС свидетельствует о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"На примере украинской ГТС просматривается стратегия катастрофы целой страны. То есть целенаправленные действия киевского режима привели к катастрофе", — написал он.
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По словам политика, это положение характеризуют цифры из официальной статистики.
"На входе в украинскую ГТС закачивалось 300 млрд. кубов газа. А выходило в сторону Европы, проходя через Украину и южные области России, 175 млрд. кубов. А что сейчас? А сейчас входит 0 и выходит 0", — заключил Азаров.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо пять миллиардов евро.
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