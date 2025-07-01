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Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней

Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней - РИА Новости, 01.07.2025

Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней

Минтруд опубликовал в Telegram-канале проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:08:00+03:00

2025-07-01T09:08:00+03:00

2025-07-01T16:26:00+03:00

общество

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

хорошие новости

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минтруд опубликовал в Telegram-канале проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году.Соответствующий проект постановления правительства также опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов."Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)