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Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней - РИА Новости, 01.07.2025
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09:08 01.07.2025 (обновлено: 16:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/kanikuly-2026443686.html
Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней
Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней - РИА Новости, 01.07.2025
Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней
Минтруд опубликовал в Telegram-канале проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:08:00+03:00
2025-07-01T16:26:00+03:00
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
хорошие новости
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минтруд опубликовал в Telegram-канале проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году.Соответствующий проект постановления правительства также опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов."Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Хорошие новости
Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней

Минтруд опубликовал проект календаря выходных дней в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минтруд опубликовал в Telegram-канале проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году.
Соответствующий проект постановления правительства также опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.
Календарь праздничных дней в 2026 годуКалендарь праздничных дней в 2026 году
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Хорошие новостиОбществоРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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