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Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год - РИА Новости, 01.07.2025
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09:16 01.07.2025 (обновлено: 15:20 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/kalendar-2026445978.html
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год - РИА Новости, 01.07.2025
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект календаря выходных и праздников на 2026 год. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:16:00+03:00
2025-07-01T15:20:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект календаря выходных и праздников на 2026 год. В следующем году:
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общество, россия
Общество, Россия
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект календаря выходных и праздников на 2026 год.
В следующем году:
Календарь праздничных дней в 2026 годуКалендарь праздничных дней в 2026 году
Инфографика
  • новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;
  • майские праздники — шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
  • в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;
  • по случаю Международного женского дня — с 7 по 9 марта;
  • в честь Дня России — с 12 по 14 июня;
  • по случаю Дня народного единства — 4 ноября;
  • 31 декабря 2026-го — выходной.
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