https://ria.ru/20250701/kalendar-2026445978.html
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год - РИА Новости, 01.07.2025
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект календаря выходных и праздников на 2026 год. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:16:00+03:00
2025-07-01T09:16:00+03:00
2025-07-01T15:20:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948395_0:95:3078:1826_1920x0_80_0_0_0f7b904662666f4c3be38ab02111a332.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект календаря выходных и праздников на 2026 год. В следующем году:
https://ria.ru/20250615/vyhodnye-2022892454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948395_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_15379995c97e1e4d15dbcbf362bc096e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год