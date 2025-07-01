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Губернатор Анохин рассказал о развитии сельских земель в Смоленской области
Губернатор Анохин рассказал о развитии сельских земель в Смоленской области - РИА Новости, 01.07.2025
Губернатор Анохин рассказал о развитии сельских земель в Смоленской области
В прошлом и текущем годах в Смоленской области было реализовано несколько проектов по комплексному развитию сельских территорий, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:14:00+03:00
2025-07-01T20:14:00+03:00
2025-07-01T20:14:00+03:00
смоленская область
жилье
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В прошлом и текущем годах в Смоленской области было реализовано несколько проектов по комплексному развитию сельских территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Комфортными и безопасными должны быть условия для жизни как в городах, так и в сельской местности. Создавать и совершенствовать их помогает федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий". Она реализуется при поддержке Минсельхоза России и направлена на улучшение жизни в сельской местности", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в прошлом году в регионе реализовали ряд проектов в 15 муниципальных округах: построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском округах, установили новые детские и спортивные площадки, благоустроили ряд территорий для отдыха. "В этом году приобретем 76 квартир в новых домах в Починке и Рудне. В них заедут люди, работающие на наших предприятиях, в школах и детских садах, больницах, в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта. Возведем индивидуальные дома: четыре – в Хиславичах и пять – в Угре. Смоляне получат жилье по договору найма на период работы. После пяти лет проживания его можно выкупить по цене, не превышающей 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%", – отметил губернатор. По словам Анохина, в этом году вместе со смоленским бизнесом власти начали реконструкцию дороги к деревне Ворошилово Починковского округа. Вместо старой гравийной дороги здесь появится новая асфальтированная. Это обеспечит безопасный и удобный проезд, в том числе для школьных автобусов. "Важно, чтобы в селах были современные места для отдыха и занятий спортом. Построили детскую площадку в деревне Бараново Сафоновского округа. Несколько новых детских и спортивных площадок появятся в Велижском, Гагаринском, Починковском, Смоленском и других округах. Запланировали ремонт дворовых проездов, тротуаров и уличного освещения", – написал глава Смоленской области. И добавил, что развитие села – это постоянная и планомерная работа. "Важно сделать все необходимое, чтобы люди стремились жить и работать в селах и малых городах, создавали семьи, растили детей и вместе с нами развивали регион", – заключил Анохин.
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жилье, смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Жилье, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Губернатор Анохин рассказал о развитии сельских земель в Смоленской области
Анохин рассказал о текущем развитии сельских территорий в Смоленской области
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В прошлом и текущем годах в Смоленской области было реализовано несколько проектов по комплексному развитию сельских территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Комфортными и безопасными должны быть условия для жизни как в городах, так и в сельской местности. Создавать и совершенствовать их помогает федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий". Она реализуется при поддержке Минсельхоза России
и направлена на улучшение жизни в сельской местности", – написал Анохин
в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в прошлом году в регионе реализовали ряд проектов в 15 муниципальных округах: построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском округах, установили новые детские и спортивные площадки, благоустроили ряд территорий для отдыха.
"В этом году приобретем 76 квартир в новых домах в Починке
и Рудне. В них заедут люди, работающие на наших предприятиях, в школах и детских садах, больницах, в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта. Возведем индивидуальные дома: четыре – в Хиславичах и пять – в Угре. Смоляне получат жилье по договору найма на период работы. После пяти лет проживания его можно выкупить по цене, не превышающей 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%", – отметил губернатор.
По словам Анохина, в этом году вместе со смоленским бизнесом власти начали реконструкцию дороги к деревне Ворошилово Починковского округа. Вместо старой гравийной дороги здесь появится новая асфальтированная. Это обеспечит безопасный и удобный проезд, в том числе для школьных автобусов.
"Важно, чтобы в селах были современные места для отдыха и занятий спортом. Построили детскую площадку в деревне Бараново Сафоновского округа. Несколько новых детских и спортивных площадок появятся в Велижском, Гагаринском, Починковском, Смоленском
и других округах. Запланировали ремонт дворовых проездов, тротуаров и уличного освещения", – написал глава Смоленской области
.
И добавил, что развитие села – это постоянная и планомерная работа.
"Важно сделать все необходимое, чтобы люди стремились жить и работать в селах и малых городах, создавали семьи, растили детей и вместе с нами развивали регион", – заключил Анохин.