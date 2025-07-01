https://ria.ru/20250701/gruppa-2026508675.html

"Россия сегодня" призвала власти Азербайджана освободить своих сотрудников

"Россия сегодня" призвала власти Азербайджана освободить своих сотрудников - РИА Новости, 01.07.2025

"Россия сегодня" призвала власти Азербайджана освободить своих сотрудников

Медиагруппа "Россия сегодня" призывает азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации, заявили РИА... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:50:00+03:00

2025-07-01T13:50:00+03:00

2025-07-01T13:50:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" призывает азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. "Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег", - заявили в пресс-службе. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250701/reaktsiya-2026506369.html

https://ria.ru/20250630/sputnik-2026382991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку