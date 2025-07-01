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Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном - РИА Новости, 01.07.2025
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19:27 01.07.2025 (обновлено: 22:46 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/granitsa-2026606771.html
Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном
Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном - РИА Новости, 01.07.2025
Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном
Возникновение очередей на российской границе с Казахстаном, в частности, на пограничном переходе "Жайсан — Сагарчин" (Актюбинская область), вызвано увеличением... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:27:00+03:00
2025-07-01T22:46:00+03:00
россия
казахстан
актюбинская область
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Возникновение очередей на российской границе с Казахстаном, в частности, на пограничном переходе "Жайсан — Сагарчин" (Актюбинская область), вызвано увеличением желающих въехать в Российскую Федерацию, сообщило посольство."Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска "Жайсан") вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию", — говорится в публикации посольства в Telegram-канале.Отмечается, что в период сезонного роста пассажиропотока российские пограничники стараются ускорить контрольно-пропускные мероприятия.Сообщения о задержках на границе из-за эксперимента по новым правилам въезда в Россию с 30 июня 2025 года не подтвердились. В посольстве уточнили, что участие в эксперименте добровольное, поэтому незаполненное заявление о въезде не мешает пограничному контролю.Ранее МЧС Казахстана заявило, что зафиксировало скопление большегрузного автотранспорта на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе с Россией.В июне пресс-служба российского посольства в Казахстане сообщила, что эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы начнется 30 июня и продлится год. Она не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан России и Республики Казахстан. Иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию без визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме с помощью мобильного приложения ruID заявление о въезде. В приложении можно сдать биометрию: сделать фото лица, паспорта и запись голоса. На границе надо предъявить удостоверение личности, данные которого были указаны в приложении ruID. Заявление о въезде подается заранее: не позднее чем за 72 часа и не раньше чем за 90 дней до поездки."Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", — подчеркнула дипмиссия.Посольство также отметило, что отсутствие заполненного заявления о въезде не повлияет на проведение погранконтроля. Однако дипломаты советуют воспользоваться приложением ruID в том числе для получения дополнительных преимуществ по удаленному доступу на территории России к "Госуслугам", услугам мобильной связи российских операторов и проведения платежей.Порядок въезда в Россию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним.
https://ria.ru/20250623/kazahstan-2024846433.html
https://ria.ru/20250620/kazakhstan-2024317581.html
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россия, казахстан, актюбинская область, в мире
Россия, Казахстан, Актюбинская область, В мире
Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном

Посольство: затор на границе с Казахстаном вызван наплывом желающих въехать в РФ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ России на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничной службы ФСБ России на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничной службы ФСБ России на российско-казахстанской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Возникновение очередей на российской границе с Казахстаном, в частности, на пограничном переходе "Жайсан — Сагарчин" (Актюбинская область), вызвано увеличением желающих въехать в Российскую Федерацию, сообщило посольство.
"Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска "Жайсан") вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию", — говорится в публикации посольства в Telegram-канале.
Отмечается, что в период сезонного роста пассажиропотока российские пограничники стараются ускорить контрольно-пропускные мероприятия.
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Сообщения о задержках на границе из-за эксперимента по новым правилам въезда в Россию с 30 июня 2025 года не подтвердились. В посольстве уточнили, что участие в эксперименте добровольное, поэтому незаполненное заявление о въезде не мешает пограничному контролю.
Ранее МЧС Казахстана заявило, что зафиксировало скопление большегрузного автотранспорта на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе с Россией.
В июне пресс-служба российского посольства в Казахстане сообщила, что эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы начнется 30 июня и продлится год. Она не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан России и Республики Казахстан.
Иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию без визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме с помощью мобильного приложения ruID заявление о въезде. В приложении можно сдать биометрию: сделать фото лица, паспорта и запись голоса. На границе надо предъявить удостоверение личности, данные которого были указаны в приложении ruID. Заявление о въезде подается заранее: не позднее чем за 72 часа и не раньше чем за 90 дней до поездки.
"Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", — подчеркнула дипмиссия.
Посольство также отметило, что отсутствие заполненного заявления о въезде не повлияет на проведение погранконтроля. Однако дипломаты советуют воспользоваться приложением ruID в том числе для получения дополнительных преимуществ по удаленному доступу на территории России к "Госуслугам", услугам мобильной связи российских операторов и проведения платежей.
Порядок въезда в Россию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним.
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