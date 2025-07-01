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В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей

В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей - РИА Новости, 01.07.2025

В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей

Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:53:00+03:00

2025-07-01T17:53:00+03:00

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общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

алиса

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок. На мой взгляд, внутри страны эти продукты уже доказали свои преимущества: взять, например, "Алису" от того же "Яндекса", которая с сегодняшнего дня открыла бесплатный доступ к самой продвинутой языковой модели для всех желающих", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250630/ekspert-2026390935.html

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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, алиса, яндекс