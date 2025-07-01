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В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей - РИА Новости, 01.07.2025
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17:53 01.07.2025 (обновлено: 17:54 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/gosduma-2026591321.html
В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей
В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей
Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:53:00+03:00
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общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
алиса
яндекс
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок. На мой взгляд, внутри страны эти продукты уже доказали свои преимущества: взять, например, "Алису" от того же "Яндекса", которая с сегодняшнего дня открыла бесплатный доступ к самой продвинутой языковой модели для всех желающих", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, алиса, яндекс
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Алиса, Яндекс
В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей

Депутат Горелкин: российские нейросети должны выйти на международный рынок

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок, считает первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
"Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, – выйти на международный рынок. На мой взгляд, внутри страны эти продукты уже доказали свои преимущества: взять, например, "Алису" от того же "Яндекса", которая с сегодняшнего дня открыла бесплатный доступ к самой продвинутой языковой модели для всех желающих", - написал он в своем Telegram-канале.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФАлисаЯндекс
 
 
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