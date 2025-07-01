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В США раскрыли, к чему приведут военные планы ЕС из-за России

В США раскрыли, к чему приведут военные планы ЕС из-за России - РИА Новости, 01.07.2025

В США раскрыли, к чему приведут военные планы ЕС из-за России

Значительное увеличение оборонных расходов ЕС может негативно отразиться на самой Европе, пишет New York Times. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:17:00+03:00

2025-07-01T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Значительное увеличение оборонных расходов ЕС может негативно отразиться на самой Европе, пишет New York Times."Милитаризация Европы, испытывающая проблемы как с масштабом, так и с эффективностью, вряд ли будет работать на собственных условиях. <…> Сосредоточившись на обороне за счет всего остального, она рискует увести Европейский Союз не вперед, а назад. Значительное перевооружение может оказаться не прогрессом, а исторической ошибкой", — говорится в материале.Страны-члены НАТО на саммите в Гааге 24-25 июня взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Ряд государств уже назвал эту планку невыполнимой ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе.В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.Глава МИД России Сергей Лавров в прошлом месяце заявил, что намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на финансирование бессмысленного противостояния России на Украине.

https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html

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в мире, европа, россия, гаага, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия, саммит нато