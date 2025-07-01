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Песков: задержание журналистов в Баку не соответствует духу отношений стран - РИА Новости, 01.07.2025
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13:28 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/dukh-2026502173.html
Песков: задержание журналистов в Баку не соответствует духу отношений стран
Песков: задержание журналистов в Баку не соответствует духу отношений стран - РИА Новости, 01.07.2025
Песков: задержание журналистов в Баку не соответствует духу отношений стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что подобные меры не соответствуют... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:28:00+03:00
2025-07-01T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что подобные меры не соответствуют общепринятым нормам и духу отношений стран. "Конечно, подобные меры в отношении представителей СМИ, - они абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам. И, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений", - сказал Песков журналистам. В агентстве Sputnik в Москве в понедельник сообщали РИА Новости об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позднее агентство Sputnik сообщило, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, в свою очередь, в понедельник заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан "не было и нет", а формальности работы Sputnik Азербайджан "договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения". Киселёв также добавил, что хочется верить, что случившееся со Sputnik в Баку вызвано тем, что "среднее звено гуляет само по себе".
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html
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в мире, азербайджан, баку, дмитрий киселев, россия, халаф халафов, дмитрий песков, sputnik азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Дмитрий Киселев, Россия, Халаф Халафов, Дмитрий Песков, Sputnik Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Песков: задержание журналистов в Баку не соответствует духу отношений стран

Песков: задержание сотрудников Sputnik не соответствует духу отношений с Баку

Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что подобные меры не соответствуют общепринятым нормам и духу отношений стран.
"Конечно, подобные меры в отношении представителей СМИ, - они абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам. И, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений", - сказал Песков журналистам.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Вчера, 18:31
В агентстве Sputnik в Москве в понедельник сообщали РИА Новости об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позднее агентство Sputnik сообщило, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, в свою очередь, в понедельник заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан "не было и нет", а формальности работы Sputnik Азербайджан "договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения". Киселёв также добавил, что хочется верить, что случившееся со Sputnik в Баку вызвано тем, что "среднее звено гуляет само по себе".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Песков выразил надежду на освобождение российских журналистов в Баку
13:16
 
В миреАзербайджанБакуДмитрий КиселевРоссияХалаф ХалафовДмитрий ПесковSputnik АзербайджанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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