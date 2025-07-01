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В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина - РИА Новости, 01.07.2025
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23:04 01.07.2025
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В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина
В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина - РИА Новости, 01.07.2025
В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина
Четырехлетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате обрушения на нее части стены частного дома, в которую врезался автомобиль,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:04:00+03:00
2025-07-01T23:04:00+03:00
происшествия
республика дагестан
тарумовский район
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Четырехлетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате обрушения на нее части стены частного дома, в которую врезался автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД республики. Пл данным ведомства, в понедельник в селе Новогеоргиевка в Тарумовском районе Дагестана местный житель, водитель ВАЗ-2112, не справился с управлением и врезался в стену частного дома. &quot;В результате удара часть стены обрушилась на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути в больницу&quot;, – говорится в сообщении.Двое пассажиров автомобиля – 28-летняя женщина и четырехлетний ребенок – с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавили в МВД Дагестана.
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республика дагестан
тарумовский район
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происшествия, республика дагестан, тарумовский район
Происшествия, Республика Дагестан, Тарумовский район
В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина

В Дагестане 4-летняя девочка погибла под обрушившейся после ДТП стеной дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Четырехлетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате обрушения на нее части стены частного дома, в которую врезался автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Пл данным ведомства, в понедельник в селе Новогеоргиевка в Тарумовском районе Дагестана местный житель, водитель ВАЗ-2112, не справился с управлением и врезался в стену частного дома.
«

"В результате удара часть стены обрушилась на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути в больницу", – говорится в сообщении.

Двое пассажиров автомобиля – 28-летняя женщина и четырехлетний ребенок – с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавили в МВД Дагестана.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанТарумовский район
 
 
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