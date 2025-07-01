https://ria.ru/20250701/dtp-2026629281.html

В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина

В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина - РИА Новости, 01.07.2025

В Дагестане ребенка насмерть придавило стеной, в которую врезалась машина

Четырехлетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате обрушения на нее части стены частного дома, в которую врезался автомобиль,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:04:00+03:00

2025-07-01T23:04:00+03:00

2025-07-01T23:04:00+03:00

происшествия

республика дагестан

тарумовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154746/39/1547463955_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_03edc996dc8263f6b32e49eed42c76f0.jpg

МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Четырехлетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате обрушения на нее части стены частного дома, в которую врезался автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД республики. Пл данным ведомства, в понедельник в селе Новогеоргиевка в Тарумовском районе Дагестана местный житель, водитель ВАЗ-2112, не справился с управлением и врезался в стену частного дома. "В результате удара часть стены обрушилась на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути в больницу", – говорится в сообщении.Двое пассажиров автомобиля – 28-летняя женщина и четырехлетний ребенок – с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавили в МВД Дагестана.

https://ria.ru/20240809/obvinenie-1965289404.html

республика дагестан

тарумовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, тарумовский район