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ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР
Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:03:00+03:00
2025-07-01T10:03:00+03:00
2025-07-01T10:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. К счастью, обошлось без жертв", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Ранее Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина.
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луганская народная республика, антрацит (луганская область), сватово, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Антрацит (Луганская область), Сватово, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР
Пасечник: ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР