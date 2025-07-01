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ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025
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10:03 01.07.2025 (обновлено: 10:07 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/dom-2026453743.html
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР
Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:03:00+03:00
2025-07-01T10:07:00+03:00
луганская народная республика
антрацит (луганская область)
сватово
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. К счастью, обошлось без жертв", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Ранее Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, антрацит (луганская область), сватово, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Антрацит (Луганская область), Сватово, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР

Пасечник: ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР

© Фото : пресс-служба главы ЛНРПожар после падения БПЛА ВСУ в ЛНР. 1 июля 2025
Пожар после падения БПЛА ВСУ в ЛНР. 1 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Пожар после падения БПЛА ВСУ в ЛНР. 1 июля 2025
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. К счастью, обошлось без жертв", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Ранее Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Луганская Народная РеспубликаАнтрацит (Луганская область)СватовоЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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