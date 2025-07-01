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ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР

ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР

Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава РИА Новости, 01.07.2025

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2025-07-01T10:07:00+03:00

луганская народная республика

антрацит (луганская область)

сватово

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. К счастью, обошлось без жертв", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Ранее Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

антрацит (луганская область)

сватово

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луганская народная республика, антрацит (луганская область), сватово, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия