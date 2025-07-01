Картину Дейнеки из Луганского музея отреставрировали в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Государственном Русском музее завершилась комплексная научная реставрация картины советского художника Александра Дейнеки "Покорители космоса" из Луганского художественного музея, сообщил Русский музей.В начале 2024 года по инициативе министерства культуры РФ было принято решение провести реставрацию хранящейся в фондах Луганского художественного музея монументальной картины Александра Дейнеки "Покорители космоса" (1961). В феврале 2024 года в Объединенном мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина "Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина" специалисты Русского музея провели ряд исследовательских и консервационных мероприятий. В июне 2024 года картину перевезли в Русский музей для проведения комплексной научной реставрации. Ее реставрацией занимались ведущие специалисты музея под руководством художника-реставратора высшей категории Нины Русаковой.Отмечается, что картина "Покорители космоса" выполнена в смешанной технике. Это не позволяло работать традиционными методами. Специалисты Русского музея нашли индивидуальное решение и Реставрационный совет, состоявшийся в июне, высоко оценил их работу."Сегодня значение профессии реставратора выходит за привычные рамки. Для нас, крупнейшего в мире собрания русского искусства, это посредники между прошлым и будущим. Их искусство определяет, какой будет сохранность того национального достояния, которое нам доверено. Любое произведение, находящееся даже в самой сложной ситуации сохранности, подвластно нашим блистательным специалистам. У нас нет и не может быть ситуаций, когда реставраторы Русского музея не могли провести самую сложную работу", – сказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, слова которой приводятся в сообщении.Картина "Покорители космоса" была написана в 1961 году – в год первого космического полета Юрия Гагарина. Планировалось, что на ее основе будет создано мозаичное панно для Дворца съездов в Москве, но этот проект не был реализован. Более 60 лет картина находилась в собрании Луганского художественного музея. За эти годы она с большим успехом экспонировалась на выставках в СССР, Бразилии, Италии и Китае. С 1975 по 2008 годы полотно украшало вестибюль Луганского художественного музея. В 2008 году в связи с началом капитального ремонта здания музея в Луганске было принято решение переместить картину в фонд. Холст был снят с подрамника и накатан на деревянный вал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Государственном Русском музее завершилась комплексная научная реставрация картины советского художника Александра Дейнеки "Покорители космоса" из Луганского художественного музея, сообщил Русский музей.
В начале 2024 года по инициативе министерства культуры РФ было принято решение провести реставрацию хранящейся в фондах Луганского художественного музея монументальной картины Александра Дейнеки "Покорители космоса" (1961). В феврале 2024 года в Объединенном мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина "Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина" специалисты Русского музея провели ряд исследовательских и консервационных мероприятий. В июне 2024 года картину перевезли в Русский музей для проведения комплексной научной реставрации. Ее реставрацией занимались ведущие специалисты музея под руководством художника-реставратора высшей категории Нины Русаковой.
Отмечается, что картина "Покорители космоса" выполнена в смешанной технике. Это не позволяло работать традиционными методами. Специалисты Русского музея нашли индивидуальное решение и Реставрационный совет, состоявшийся в июне, высоко оценил их работу.
«
"Сегодня значение профессии реставратора выходит за привычные рамки. Для нас, крупнейшего в мире собрания русского искусства, это посредники между прошлым и будущим. Их искусство определяет, какой будет сохранность того национального достояния, которое нам доверено. Любое произведение, находящееся даже в самой сложной ситуации сохранности, подвластно нашим блистательным специалистам. У нас нет и не может быть ситуаций, когда реставраторы Русского музея не могли провести самую сложную работу", – сказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, слова которой приводятся в сообщении.
Картина "Покорители космоса" была написана в 1961 году – в год первого космического полета Юрия Гагарина. Планировалось, что на ее основе будет создано мозаичное панно для Дворца съездов в Москве, но этот проект не был реализован. Более 60 лет картина находилась в собрании Луганского художественного музея. За эти годы она с большим успехом экспонировалась на выставках в СССР, Бразилии, Италии и Китае. С 1975 по 2008 годы полотно украшало вестибюль Луганского художественного музея. В 2008 году в связи с началом капитального ремонта здания музея в Луганске было принято решение переместить картину в фонд. Холст был снят с подрамника и накатан на деревянный вал.
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