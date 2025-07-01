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В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 01.07.2025
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16:38 01.07.2025 (обновлено: 16:45 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html
В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП
В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 01.07.2025
В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП
и. Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане, пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:38:00+03:00
2025-07-01T16:45:00+03:00
происшествия
авто
казань
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
hyundai creta
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане, пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике."По системе 112 поступила информация о том, что на автодороге республиканского значения "Мамраш – Ташкапур" вблизи Араканского моста Левашинского района произошло столкновение Hyundai Tucson и минивэна Hyundai. В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет… В минивэне находилось восемь человек, из них семь человек, включая четверых детей, – приезжие из Казани", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована. Всех пострадавших с различными травмами доставили в медучреждения.
https://ria.ru/20250701/dtp-2026437602.html
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происшествия, авто, казань, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), hyundai creta
Происшествия, Авто, Казань, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Hyundai Creta
В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП

Минивэн с туристами из Казани попал в ДТП в Дагестане, пострадали десять человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанДТП в Левашинском районе
ДТП в Левашинском районе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
ДТП в Левашинском районе
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане, пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
"По системе 112 поступила информация о том, что на автодороге республиканского значения "Мамраш – Ташкапур" вблизи Араканского моста Левашинского района произошло столкновение Hyundai Tucson и минивэна Hyundai. В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет… В минивэне находилось восемь человек, из них семь человек, включая четверых детей, – приезжие из Казани", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована. Всех пострадавших с различными травмами доставили в медучреждения.
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ПроисшествияАвтоКазаньРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Hyundai Creta
 
 
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