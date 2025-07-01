https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html

В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП

В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 01.07.2025

В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП

и. Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане, пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:38:00+03:00

2025-07-01T16:38:00+03:00

2025-07-01T16:45:00+03:00

происшествия

авто

казань

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

hyundai creta

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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане, пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике."По системе 112 поступила информация о том, что на автодороге республиканского значения "Мамраш – Ташкапур" вблизи Араканского моста Левашинского района произошло столкновение Hyundai Tucson и минивэна Hyundai. В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет… В минивэне находилось восемь человек, из них семь человек, включая четверых детей, – приезжие из Казани", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована. Всех пострадавших с различными травмами доставили в медучреждения.

https://ria.ru/20250701/dtp-2026437602.html

казань

республика дагестан

россия

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происшествия, авто, казань, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), hyundai creta