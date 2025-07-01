https://ria.ru/20250701/dagestan-2026465852.html

В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики

В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики - РИА Новости, 01.07.2025

В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики

Новый госсекретарь Дагестана пока не назначен, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:54:00+03:00

2025-07-01T10:54:00+03:00

2025-07-01T10:56:00+03:00

республика дагестан

политика

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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Новый госсекретарь Дагестана пока не назначен, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Во вторник в администрации главы Дагестана сообщили, что госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности."Нет, не назначен", – ответили в пресс-службе на вопрос о назначении нового госсекретаря.

https://ria.ru/20250627/sud-2025692814.html

республика дагестан

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республика дагестан, политика