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В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики - РИА Новости, 01.07.2025
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10:54 01.07.2025 (обновлено: 10:56 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/dagestan-2026465852.html
В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики
В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики - РИА Новости, 01.07.2025
В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики
Новый госсекретарь Дагестана пока не назначен, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:54:00+03:00
2025-07-01T10:56:00+03:00
республика дагестан
политика
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Новый госсекретарь Дагестана пока не назначен, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Во вторник в администрации главы Дагестана сообщили, что госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности."Нет, не назначен", – ответили в пресс-службе на вопрос о назначении нового госсекретаря.
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республика дагестан, политика
Республика Дагестан, Политика
В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря республики

В Дагестане пока не назначили нового госсекретаря региона

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкДом правительства в Махачкале
Дом правительства в Махачкале - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / NewsTeam
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Дом правительства в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Новый госсекретарь Дагестана пока не назначен, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Во вторник в администрации главы Дагестана сообщили, что госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности.
"Нет, не назначен", – ответили в пресс-службе на вопрос о назначении нового госсекретаря.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана
27 июня, 01:16
 
Республика ДагестанПолитика
 
 
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