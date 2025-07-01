https://ria.ru/20250701/brazilija-2026436169.html

В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+

В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+ - РИА Новости, 01.07.2025

В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+

В Бразилии начались мероприятия Открытой недели науки БРИКС+, впервые проходящей в этой стране в преддверии саммита лидеров объединения, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:57:00+03:00

2025-07-01T07:57:00+03:00

2025-07-01T07:57:00+03:00

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

брикс

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

в мире

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МЕХКО, 1 июл - РИА Новости. В Бразилии начались мероприятия Открытой недели науки БРИКС+, впервые проходящей в этой стране в преддверии саммита лидеров объединения, сообщили в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова. "Это практическая реализация принципов стратегического партнерства вузов и научно-технологических организаций наших стран, установленных на форумах ректоров стран БРИКС и университетов России, Бразилии и Беларуси", - рассказали в университете. В программе научной недели – Форум популяризаторов науки, День инноваций, выставка "Наука в лицах", акция "Учёные – в школы", кинопоказы, научные шоу и другие популяризаторские мероприятия. Мероприятия проходят в планетарии Рио-де-Жанейро, Бразильской академии наук и технопарке Федерального университета. С российской стороны в проекте участвуют более 50 учёных, включая академиков РАН. В Рио прибыли представители МГУ, Курчатовского института, Объединённого института ядерных исследований, Росатома, Сеченовского университета, "Гемотэка", фонда "Сколково" и других ведущих научных центров. Магистральные темы недели соответствуют приоритетам БРИКС: продовольственная и энергетическая безопасность, здоровье, устойчивое развитие, искусственный интеллект, квантовые технологии и освоение космоса. Отдельный акцент будет сделан на технологиях здравоохранения, включая биосенсоры, импланты и системы диагностики. Выставка "Наука в лицах" представит истории молодых исследователей, совершающих важные открытия. В рамках Дня инноваций учёные презентуют свои разработки представителям крупных компаний и институтов развития, обсудят перспективы научной кооперации. Неделя стартовала с акции "Учёные – в школы", в ходе которой исследователи из России, Бразилии и Белоруссии посещают школы Рио-де-Жанейро, чтобы рассказать детям о значении науки и вдохновить их на будущее в исследовательской сфере.

https://ria.ru/20250625/putin-2025427856.html

https://ria.ru/20250624/ssha-2025199324.html

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), брикс, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, в мире