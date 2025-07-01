Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+ - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/brazilija-2026436169.html
В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+
В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+ - РИА Новости, 01.07.2025
В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+
В Бразилии начались мероприятия Открытой недели науки БРИКС+, впервые проходящей в этой стране в преддверии саммита лидеров объединения, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:57:00+03:00
2025-07-01T07:57:00+03:00
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
брикс
мгу имени м. в. ломоносова
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147584/17/1475841798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_920e77b79cc0f78d580cb528ce4a43d4.jpg
МЕХКО, 1 июл - РИА Новости. В Бразилии начались мероприятия Открытой недели науки БРИКС+, впервые проходящей в этой стране в преддверии саммита лидеров объединения, сообщили в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова. "Это практическая реализация принципов стратегического партнерства вузов и научно-технологических организаций наших стран, установленных на форумах ректоров стран БРИКС и университетов России, Бразилии и Беларуси", - рассказали в университете. В программе научной недели – Форум популяризаторов науки, День инноваций, выставка "Наука в лицах", акция "Учёные – в школы", кинопоказы, научные шоу и другие популяризаторские мероприятия. Мероприятия проходят в планетарии Рио-де-Жанейро, Бразильской академии наук и технопарке Федерального университета. С российской стороны в проекте участвуют более 50 учёных, включая академиков РАН. В Рио прибыли представители МГУ, Курчатовского института, Объединённого института ядерных исследований, Росатома, Сеченовского университета, "Гемотэка", фонда "Сколково" и других ведущих научных центров. Магистральные темы недели соответствуют приоритетам БРИКС: продовольственная и энергетическая безопасность, здоровье, устойчивое развитие, искусственный интеллект, квантовые технологии и освоение космоса. Отдельный акцент будет сделан на технологиях здравоохранения, включая биосенсоры, импланты и системы диагностики. Выставка "Наука в лицах" представит истории молодых исследователей, совершающих важные открытия. В рамках Дня инноваций учёные презентуют свои разработки представителям крупных компаний и институтов развития, обсудят перспективы научной кооперации. Неделя стартовала с акции "Учёные – в школы", в ходе которой исследователи из России, Бразилии и Белоруссии посещают школы Рио-де-Жанейро, чтобы рассказать детям о значении науки и вдохновить их на будущее в исследовательской сфере.
https://ria.ru/20250625/putin-2025427856.html
https://ria.ru/20250624/ssha-2025199324.html
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147584/17/1475841798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb6db200b7f37b0c64ef3e596ac408db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), брикс, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, в мире
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, В мире
В Бразилии началась Открытая неделя науки БРИКС+

В Бразилии начались мероприятия Открытой недели науки БРИКС+

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХКО, 1 июл - РИА Новости. В Бразилии начались мероприятия Открытой недели науки БРИКС+, впервые проходящей в этой стране в преддверии саммита лидеров объединения, сообщили в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова.
"Это практическая реализация принципов стратегического партнерства вузов и научно-технологических организаций наших стран, установленных на форумах ректоров стран БРИКС и университетов России, Бразилии и Беларуси", - рассказали в университете.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В БРИКС обсуждают идею создания новой платформы глобального роста
25 июня, 18:31
В программе научной недели – Форум популяризаторов науки, День инноваций, выставка "Наука в лицах", акция "Учёные – в школы", кинопоказы, научные шоу и другие популяризаторские мероприятия. Мероприятия проходят в планетарии Рио-де-Жанейро, Бразильской академии наук и технопарке Федерального университета.
С российской стороны в проекте участвуют более 50 учёных, включая академиков РАН. В Рио прибыли представители МГУ, Курчатовского института, Объединённого института ядерных исследований, Росатома, Сеченовского университета, "Гемотэка", фонда "Сколково" и других ведущих научных центров.
Магистральные темы недели соответствуют приоритетам БРИКС: продовольственная и энергетическая безопасность, здоровье, устойчивое развитие, искусственный интеллект, квантовые технологии и освоение космоса. Отдельный акцент будет сделан на технологиях здравоохранения, включая биосенсоры, импланты и системы диагностики.
Выставка "Наука в лицах" представит истории молодых исследователей, совершающих важные открытия. В рамках Дня инноваций учёные презентуют свои разработки представителям крупных компаний и институтов развития, обсудят перспективы научной кооперации.
Неделя стартовала с акции "Учёные – в школы", в ходе которой исследователи из России, Бразилии и Белоруссии посещают школы Рио-де-Жанейро, чтобы рассказать детям о значении науки и вдохновить их на будущее в исследовательской сфере.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит к БРИКС
24 июня, 20:10
 
БразилияРоссияРио-де-Жанейро (город)БРИКСМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала