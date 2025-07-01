https://ria.ru/20250701/brak-2026416208.html

В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака

В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака - РИА Новости, 01.07.2025

В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:53:00+03:00

2025-07-01T01:53:00+03:00

2025-07-01T01:53:00+03:00

общество

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казахстан

сардана авксентьева

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10", - сообщается в письме. В документе депутат Госдумы отметила, что, согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния, но настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создаёт избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака. Авксентьева уточнила, что в то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример она привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращён с одного месяца до 15 дней. По мнению политика, опыт других стран демонстрирует, что уменьшение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан, не снижая эффективности проверки необходимых документов. Парламентарий считает, что принятие данной инициативы позволит гражданам России существенно быстрее реализовать своё право на вступление в брак, без длительных и необоснованных бюрократических задержек.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, казахстан, сардана авксентьева, госдума рф, евразийский экономический союз