В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака
Срок между заявлением и регистрацией брака предложили сократить до десяти дней
© Pixabay / PexelsМолодожены
© Pixabay / Pexels
Молодожены. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10", - сообщается в письме.
В документе депутат Госдумы отметила, что, согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния, но настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создаёт избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака.
Авксентьева уточнила, что в то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример она привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращён с одного месяца до 15 дней.
По мнению политика, опыт других стран демонстрирует, что уменьшение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан, не снижая эффективности проверки необходимых документов.
Парламентарий считает, что принятие данной инициативы позволит гражданам России существенно быстрее реализовать своё право на вступление в брак, без длительных и необоснованных бюрократических задержек.