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В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака - РИА Новости, 01.07.2025
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01:53 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/brak-2026416208.html
В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака
В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:53:00+03:00
2025-07-01T01:53:00+03:00
общество
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казахстан
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10", - сообщается в письме. В документе депутат Госдумы отметила, что, согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния, но настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создаёт избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака. Авксентьева уточнила, что в то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример она привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращён с одного месяца до 15 дней. По мнению политика, опыт других стран демонстрирует, что уменьшение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан, не снижая эффективности проверки необходимых документов. Парламентарий считает, что принятие данной инициативы позволит гражданам России существенно быстрее реализовать своё право на вступление в брак, без длительных и необоснованных бюрократических задержек.
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html
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общество, россия, казахстан, сардана авксентьева, госдума рф, евразийский экономический союз
Общество, Россия, Казахстан, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака

Срок между заявлением и регистрацией брака предложили сократить до десяти дней

© Pixabay / PexelsМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Pixabay / Pexels
Молодожены. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10", - сообщается в письме.
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В документе депутат Госдумы отметила, что, согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния, но настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создаёт избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака.
Авксентьева уточнила, что в то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример она привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращён с одного месяца до 15 дней.
По мнению политика, опыт других стран демонстрирует, что уменьшение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан, не снижая эффективности проверки необходимых документов.
Парламентарий считает, что принятие данной инициативы позволит гражданам России существенно быстрее реализовать своё право на вступление в брак, без длительных и необоснованных бюрократических задержек.
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