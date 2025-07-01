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Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году - РИА Новости, 01.07.2025
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14:55 01.07.2025 (обновлено: 14:56 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/avto-2026527815.html
Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году
Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году - РИА Новости, 01.07.2025
Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году
Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:55:00+03:00
2025-07-01T14:56:00+03:00
экономика
авто
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "В автопроме, вы знаете, в прошлом году мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%. Но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра, которые нам позволят избежать планируемого исходя из динамики, в котором мы видим 40% падения. Есть предложение относительно того, как этого не допустить", - сказал Алиханов. Продажи новых транспортных средств в России в январе-мае 2025 года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 506,5 тысячи штук, сообщал Минпромторг. При этом сокращение продаж автомобилей российского производства было скромнее - 10% (до 277,1 тысячи штук).
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экономика, авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Экономика, Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ
Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году

Алиханов: Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка на 40%

© Depositphotos.com / KzenonМужчина открывает дверь автомобиля
Мужчина открывает дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Depositphotos.com / Kzenon
Мужчина открывает дверь автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"В автопроме, вы знаете, в прошлом году мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%. Но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра, которые нам позволят избежать планируемого исходя из динамики, в котором мы видим 40% падения. Есть предложение относительно того, как этого не допустить", - сказал Алиханов.
Продажи новых транспортных средств в России в январе-мае 2025 года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 506,5 тысячи штук, сообщал Минпромторг. При этом сокращение продаж автомобилей российского производства было скромнее - 10% (до 277,1 тысячи штук).
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ЭкономикаАвтоРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
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