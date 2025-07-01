https://ria.ru/20250701/avto-2026527815.html

Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году

Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году - РИА Новости, 01.07.2025

Минпромторг принял меры, чтобы избежать падения авторынка в этом году

Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:55:00+03:00

2025-07-01T14:55:00+03:00

2025-07-01T14:56:00+03:00

экономика

авто

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/29/1526692900_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b64e9bf45b1bba6b39a6ab800897d393.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минпромторг предпринимает меры для того, чтобы избежать прогнозируемого падения российского авторынка по итогам текущего года на 40%, заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "В автопроме, вы знаете, в прошлом году мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%. Но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра, которые нам позволят избежать планируемого исходя из динамики, в котором мы видим 40% падения. Есть предложение относительно того, как этого не допустить", - сказал Алиханов. Продажи новых транспортных средств в России в январе-мае 2025 года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 506,5 тысячи штук, сообщал Минпромторг. При этом сокращение продаж автомобилей российского производства было скромнее - 10% (до 277,1 тысячи штук).

https://ria.ru/20230814/avto-1889291027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф