https://ria.ru/20250701/ataka-2026479959.html
При украинской атаке в ЛНР погиб человек
При украинской атаке в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 01.07.2025
При украинской атаке в ЛНР погиб человек
Один мирный житель погиб, еще семь получили ранения в результате атак украинских БПЛА по ЛНР, в том числе по гражданским автомобилям, сообщил глава республики... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:15:00+03:00
2025-07-01T12:15:00+03:00
2025-07-01T12:32:00+03:00
луганская народная республика
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леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще семь получили ранения в результате атак украинских БПЛА по ЛНР, в том числе по гражданским автомобилям, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Продолжают поступать доклады силовиков о результатах ночной атаки ВСУ по территории нашей республики. В Сватовском районе на трассе под Петровском вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Погиб 18-летний мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения - молодая женщина и двое мужчин", - написал Пасечник в своем Telegram-канале, отметив, что "в настоящее время медики борются за жизнь женщины".По его словам, в Кременной также был атакован гражданский легковой автомобиль, в результате удара БПЛА трое мужчин получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга, все они доставлены в Кременскую районную больницу.Кроме того, рано утром ранения от удара вражеского беспилотника получил житель села Старая Краснянка Кременского муниципального округа. Он также госпитализирован.Ранее Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина.
https://ria.ru/20250701/punkt-2026457842.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, кременная, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинской атаке в ЛНР погиб человек
Пасечник: при атаке ВСУ в ЛНР погиб 1 человек, 7 получили ранения