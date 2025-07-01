В Баку арестовали уже семерых россиян, задержанных за киберпреступления
Суд в Баку арестовал уже семерых из 8 россиян, задержанных за киберпреступления
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов и военнослужащие на улице в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие на улице в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 1 июл — РИА Новости. Семерых из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестовали на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА.
Ранее во вторник азербайджанские СМИ сообщали об аресте четырех граждан РФ из восьми.
Азербайджанское агентство "Репорт" ранее сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.