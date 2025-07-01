https://ria.ru/20250701/arest-2026625712.html

В Баку арестовали уже семерых россиян, задержанных за киберпреступления

В Баку арестовали уже семерых россиян, задержанных за киберпреступления - РИА Новости, 01.07.2025

В Баку арестовали уже семерых россиян, задержанных за киберпреступления

Семерых из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:23:00+03:00

2025-07-01T22:23:00+03:00

2025-07-01T23:58:00+03:00

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БАКУ, 1 июл — РИА Новости. Семерых из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестовали на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА.Ранее во вторник азербайджанские СМИ сообщали об аресте четырех граждан РФ из восьми.Азербайджанское агентство "Репорт" ранее сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026529356.html

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Наталья Макарова

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