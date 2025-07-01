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В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян
В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян - РИА Новости, 01.07.2025
В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян
Двое из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:13:00+03:00
2025-07-01T21:13:00+03:00
2025-07-01T21:36:00+03:00
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Двое из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА."В Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой, в отношении двух задержанных (из восьми – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, россия, в мире, азербайджан
Баку, Россия, В мире, Азербайджан
В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян
В Баку арестовали 2 из 8 задержанных россиян на 4 месяца по делу о наркотафике