https://ria.ru/20250701/arest-2026618910.html

В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян

В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян - РИА Новости, 01.07.2025

В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян

Двое из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:13:00+03:00

2025-07-01T21:13:00+03:00

2025-07-01T21:36:00+03:00

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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Двое из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА."В Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой, в отношении двух задержанных (из восьми – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/baku-2026537566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

баку, россия, в мире, азербайджан