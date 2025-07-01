Рейтинг@Mail.ru
Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ankara-2026476604.html
Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции
Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.07.2025
Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции
Дедлайна по организации саммита лидеров Турции, США, России и Украины нет, инициатива Анкары зависит от хода переговорного процесса, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:05:00+03:00
2025-07-01T12:05:00+03:00
в мире
турция
россия
украина
владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Дедлайна по организации саммита лидеров Турции, США, России и Украины нет, инициатива Анкары зависит от хода переговорного процесса, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров, по словам турецкого лидера, он проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа. "Какого-либо дедлайна на этот счет нет, поэтому трудно назвать какие-либо конкретные сроки. Всё будет зависеть от хода переговорного процесса" - заявил представитель администрации на вопрос РИА Новости о том, когда именно пройдет саммит. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250630/peregovory-2026207973.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, украина, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Турция, Россия, Украина, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции

Администрация Эрдогана: дедлайна по саммиту лидеров по Украине нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Дедлайна по организации саммита лидеров Турции, США, России и Украины нет, инициатива Анкары зависит от хода переговорного процесса, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров, по словам турецкого лидера, он проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.
"Какого-либо дедлайна на этот счет нет, поэтому трудно назвать какие-либо конкретные сроки. Всё будет зависеть от хода переговорного процесса" - заявил представитель администрации на вопрос РИА Новости о том, когда именно пройдет саммит.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины
Вчера, 08:53
 
В миреТурцияРоссияУкраинаВладимир МединскийРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала