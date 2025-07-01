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Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции

Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.07.2025

Дедлайна по организации саммита лидеров по Украине нет, заявили в Турции

Дедлайна по организации саммита лидеров Турции, США, России и Украины нет, инициатива Анкары зависит от хода переговорного процесса, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:05:00+03:00

2025-07-01T12:05:00+03:00

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АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Дедлайна по организации саммита лидеров Турции, США, России и Украины нет, инициатива Анкары зависит от хода переговорного процесса, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров, по словам турецкого лидера, он проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа. "Какого-либо дедлайна на этот счет нет, поэтому трудно назвать какие-либо конкретные сроки. Всё будет зависеть от хода переговорного процесса" - заявил представитель администрации на вопрос РИА Новости о том, когда именно пройдет саммит. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250630/peregovory-2026207973.html

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в мире, турция, россия, украина, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп