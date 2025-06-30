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ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/vsu-2026196326.html
ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении
ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении
Киев пытается остановить увеличением расчетов и количества FPV-дронов продвижение РФ у границ ДНР с Днепропетровской областью, на одного штурмовика приходилось... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:19:00+03:00
2025-06-30T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
киев
сергей зайцев
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Киев пытается остановить увеличением расчетов и количества FPV-дронов продвижение РФ у границ ДНР с Днепропетровской областью, на одного штурмовика приходилось от двух до трех дронов в боях за Новониколаевку на красноармейском направлении, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" Сергей Зайцев. МО РФ заявило об освобождении Новониколаевки 19 июня. "Штурм Новониколаевки начинался с подступов к ней. Было порядка 12 километров полей, преодолевали мы их и в ночь, и в день", - рассказал Зайцев. Он пояснил, что, продвигаясь к населенному пункту, российские бойцы использовали различные методы маскировки, в том числе тепловизионные одеяла. Перемещения велись малыми группами. Взять подступы к Новониколаевке и зачистить поселок заняло около месяца. Населенный пункт находится на границе с Днепропетровской областью и ВСУ там ожесточенно сопротивлялись. Со слов Зайцева, основная проблема – это выявить и уничтожить расчеты БПЛА ВСУ. "Самое главное – дойти. Потому что противник абсолютно не дает двигаться. Это FPV, это сбросы – примерно по два, по три летающих средства на штурмовика. В каждой лесополке (у ВСУ – ред.) по два-три расчета БПЛА – это наблюдатели, это расчет "Бабы-Яги", это расчет "Вампира" - который мы сожгли. По итогу было уничтожено пять постов летных, из которых два расчета "Бабы-Яги", - рассказал Зайцев. С его слов, если удается уничтожить только пост БПЛА ВСУ, то на следующий день противник перемещается в соседнюю лесополосу и продолжает попытки сдерживания российской пехоты. Зайцев рассказал об одном из эпизодов уничтожения расчета ВСУ в ближнем бою. Российские военные во время боя использовали данные радиоперехватов украинцев. "FPV-расчеты избегают встреч с русским штурмовиком. Смерть неизбежна при встрече. Поэтому, как только мы заскочили в "лесополку", окружили их – с севера, с юга. Как только начали подходить, открыли стрельбу по ним, у них началась паника. Они очень просили командование, чтобы их эвакуировали, но не дождались. Закончилось это все через 20 минут броском гранаты и поджогом этого блиндажа. Расчет был уничтожен, штурмовики потерь вообще не понесли и закрепились", - рассказал Зайцев. Уничтожение вражеских дроноводов дает временное окно для продвижения пехоты, отметил он. Поэтому перед штурмом ведется тщательная разведка и помимо классической артподготовки по выявленным точками, по "гнездам" дроноводов ВСУ бьют в том числе российские БПЛА. Далее следует стремительный бросок. В штурме Новониколаевки в том числе были использованы мотоциклы. Российские бойцы готовились и обучались перед этим в тыловом полигоне. "Противник много видео выкладывает, как они катаются, готовится нас штурмовать. Но удалось у нас, и штурманули мы их на мотоциклах. При дневном свете обманули противника. Пустили "дымы" по южному флангу, а сами с правого фланга зашли в деревню и закрепились там", - рассказал Зайцев.
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html
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россия, днепропетровская область, киев, сергей зайцев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Киев, Сергей Зайцев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении

ВСУ пытаются остановить продвижение ВС России увеличением расчетов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Киев пытается остановить увеличением расчетов и количества FPV-дронов продвижение РФ у границ ДНР с Днепропетровской областью, на одного штурмовика приходилось от двух до трех дронов в боях за Новониколаевку на красноармейском направлении, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" Сергей Зайцев.
МО РФ заявило об освобождении Новониколаевки 19 июня.
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"Штурм Новониколаевки начинался с подступов к ней. Было порядка 12 километров полей, преодолевали мы их и в ночь, и в день", - рассказал Зайцев.
Он пояснил, что, продвигаясь к населенному пункту, российские бойцы использовали различные методы маскировки, в том числе тепловизионные одеяла. Перемещения велись малыми группами. Взять подступы к Новониколаевке и зачистить поселок заняло около месяца. Населенный пункт находится на границе с Днепропетровской областью и ВСУ там ожесточенно сопротивлялись. Со слов Зайцева, основная проблема – это выявить и уничтожить расчеты БПЛА ВСУ.
"Самое главное – дойти. Потому что противник абсолютно не дает двигаться. Это FPV, это сбросы – примерно по два, по три летающих средства на штурмовика. В каждой лесополке (у ВСУ – ред.) по два-три расчета БПЛА – это наблюдатели, это расчет "Бабы-Яги", это расчет "Вампира" - который мы сожгли. По итогу было уничтожено пять постов летных, из которых два расчета "Бабы-Яги", - рассказал Зайцев.
С его слов, если удается уничтожить только пост БПЛА ВСУ, то на следующий день противник перемещается в соседнюю лесополосу и продолжает попытки сдерживания российской пехоты. Зайцев рассказал об одном из эпизодов уничтожения расчета ВСУ в ближнем бою. Российские военные во время боя использовали данные радиоперехватов украинцев.
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"FPV-расчеты избегают встреч с русским штурмовиком. Смерть неизбежна при встрече. Поэтому, как только мы заскочили в "лесополку", окружили их – с севера, с юга. Как только начали подходить, открыли стрельбу по ним, у них началась паника. Они очень просили командование, чтобы их эвакуировали, но не дождались. Закончилось это все через 20 минут броском гранаты и поджогом этого блиндажа. Расчет был уничтожен, штурмовики потерь вообще не понесли и закрепились", - рассказал Зайцев.
Уничтожение вражеских дроноводов дает временное окно для продвижения пехоты, отметил он. Поэтому перед штурмом ведется тщательная разведка и помимо классической артподготовки по выявленным точками, по "гнездам" дроноводов ВСУ бьют в том числе российские БПЛА. Далее следует стремительный бросок. В штурме Новониколаевки в том числе были использованы мотоциклы. Российские бойцы готовились и обучались перед этим в тыловом полигоне.
"Противник много видео выкладывает, как они катаются, готовится нас штурмовать. Но удалось у нас, и штурманули мы их на мотоциклах. При дневном свете обманули противника. Пустили "дымы" по южному флангу, а сами с правого фланга зашли в деревню и закрепились там", - рассказал Зайцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьКиевСергей ЗайцевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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