https://ria.ru/20250630/vsu-2026196326.html

ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении

ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ пытаются остановить продвижение России на Красноармейском направлении

Киев пытается остановить увеличением расчетов и количества FPV-дронов продвижение РФ у границ ДНР с Днепропетровской областью, на одного штурмовика приходилось... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:19:00+03:00

2025-06-30T05:19:00+03:00

2025-06-30T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Киев пытается остановить увеличением расчетов и количества FPV-дронов продвижение РФ у границ ДНР с Днепропетровской областью, на одного штурмовика приходилось от двух до трех дронов в боях за Новониколаевку на красноармейском направлении, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" Сергей Зайцев. МО РФ заявило об освобождении Новониколаевки 19 июня. "Штурм Новониколаевки начинался с подступов к ней. Было порядка 12 километров полей, преодолевали мы их и в ночь, и в день", - рассказал Зайцев. Он пояснил, что, продвигаясь к населенному пункту, российские бойцы использовали различные методы маскировки, в том числе тепловизионные одеяла. Перемещения велись малыми группами. Взять подступы к Новониколаевке и зачистить поселок заняло около месяца. Населенный пункт находится на границе с Днепропетровской областью и ВСУ там ожесточенно сопротивлялись. Со слов Зайцева, основная проблема – это выявить и уничтожить расчеты БПЛА ВСУ. "Самое главное – дойти. Потому что противник абсолютно не дает двигаться. Это FPV, это сбросы – примерно по два, по три летающих средства на штурмовика. В каждой лесополке (у ВСУ – ред.) по два-три расчета БПЛА – это наблюдатели, это расчет "Бабы-Яги", это расчет "Вампира" - который мы сожгли. По итогу было уничтожено пять постов летных, из которых два расчета "Бабы-Яги", - рассказал Зайцев. С его слов, если удается уничтожить только пост БПЛА ВСУ, то на следующий день противник перемещается в соседнюю лесополосу и продолжает попытки сдерживания российской пехоты. Зайцев рассказал об одном из эпизодов уничтожения расчета ВСУ в ближнем бою. Российские военные во время боя использовали данные радиоперехватов украинцев. "FPV-расчеты избегают встреч с русским штурмовиком. Смерть неизбежна при встрече. Поэтому, как только мы заскочили в "лесополку", окружили их – с севера, с юга. Как только начали подходить, открыли стрельбу по ним, у них началась паника. Они очень просили командование, чтобы их эвакуировали, но не дождались. Закончилось это все через 20 минут броском гранаты и поджогом этого блиндажа. Расчет был уничтожен, штурмовики потерь вообще не понесли и закрепились", - рассказал Зайцев. Уничтожение вражеских дроноводов дает временное окно для продвижения пехоты, отметил он. Поэтому перед штурмом ведется тщательная разведка и помимо классической артподготовки по выявленным точками, по "гнездам" дроноводов ВСУ бьют в том числе российские БПЛА. Далее следует стремительный бросок. В штурме Новониколаевки в том числе были использованы мотоциклы. Российские бойцы готовились и обучались перед этим в тыловом полигоне. "Противник много видео выкладывает, как они катаются, готовится нас штурмовать. Но удалось у нас, и штурманули мы их на мотоциклах. При дневном свете обманули противника. Пустили "дымы" по южному флангу, а сами с правого фланга зашли в деревню и закрепились там", - рассказал Зайцев.

https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html

https://ria.ru/20250629/tsentr-2026159881.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепропетровская область, киев, сергей зайцев, вооруженные силы украины, безопасность