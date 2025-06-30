https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского
Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине приведут к полной потере страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:18:00+03:00
2025-06-30T21:18:00+03:00
2025-06-30T21:18:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c5536490ce26ab2c588f7e1548bb1fa.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине приведут к полной потере страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский или идиот, который не понимает, что чем раньше он закончит войну, тем больше шансов сохранить государство. Или предатель, который намеренно ведет к такому исходу, и параллельно набивает карманы. Впрочем, комбинацию идиота с предателем тоже нельзя сбрасывать со счетов", — написал он.Политик подчеркнул, что глава киевского режима после взятия российской армией под контроль крупнейшего месторождения лития в Европе потерял свой последний козырь в ресурсной сделке с США."Дальше только попытка отрезать Украину от моря, и этот огрызок с огромными разрушениями уже не будет никому интересен", — резюмирует Дубинский.На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
https://ria.ru/20250630/senator-2026392361.html
https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bd1be1ff9ab5ca31bf7437dc108f25a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского
Дубинский: отказ Зеленского от мира с Россией приведет к еще большим потерям