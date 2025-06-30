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"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
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21:18 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского
Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине приведут к полной потере страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:18:00+03:00
2025-06-30T21:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине приведут к полной потере страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский или идиот, который не понимает, что чем раньше он закончит войну, тем больше шансов сохранить государство. Или предатель, который намеренно ведет к такому исходу, и параллельно набивает карманы. Впрочем, комбинацию идиота с предателем тоже нельзя сбрасывать со счетов", — написал он.Политик подчеркнул, что глава киевского режима после взятия российской армией под контроль крупнейшего месторождения лития в Европе потерял свой последний козырь в ресурсной сделке с США."Дальше только попытка отрезать Украину от моря, и этот огрызок с огромными разрушениями уже не будет никому интересен", — резюмирует Дубинский.На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
https://ria.ru/20250630/senator-2026392361.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского

Дубинский: отказ Зеленского от мира с Россией приведет к еще большим потерям

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине приведут к полной потере страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский или идиот, который не понимает, что чем раньше он закончит войну, тем больше шансов сохранить государство. Или предатель, который намеренно ведет к такому исходу, и параллельно набивает карманы. Впрочем, комбинацию идиота с предателем тоже нельзя сбрасывать со счетов", — написал он.
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Политик подчеркнул, что глава киевского режима после взятия российской армией под контроль крупнейшего месторождения лития в Европе потерял свой последний козырь в ресурсной сделке с США.
"Дальше только попытка отрезать Украину от моря, и этот огрызок с огромными разрушениями уже не будет никому интересен", — резюмирует Дубинский.
На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.

Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
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