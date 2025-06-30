https://ria.ru/20250630/sud-2026293512.html

Турецкую квартиру экс-замглавы санатория Минобороны обратили в доход России

Турецкую квартиру экс-замглавы санатория Минобороны обратили в доход России - РИА Новости, 30.06.2025

Турецкую квартиру экс-замглавы санатория Минобороны обратили в доход России

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по иску военной прокуратуры Черноморского флота обратил в доход государства находящиеся в Турции квартиру, земельный РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:50:00+03:00

2025-06-30T13:50:00+03:00

2025-06-30T13:50:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по иску военной прокуратуры Черноморского флота обратил в доход государства находящиеся в Турции квартиру, земельный участок и парковочное место бывшего заместителя начальника санатория Минобороны в Крыму, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Как отмечается, ответчиками по иску выступают бывший заместитель начальника Саакского военного клинического санатория имени Пирогова Минобороны РФ Елена Шарапова, а также ее сын Андрей Долгополов, работавший в этом же санатории. Иск был подан в декабре в связи с несоответствием расходов Шараповой ее официальным доходам, которое усмотрела военная прокуратура. "Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция", – написала Лебедева в своем Telegram-канале. В декабре руководитель судебной пресс-службы Петербурга сообщала, что общая стоимость имущества, которое в понедельник обращено в доход государства, составляет около 18,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250607/sud-2021470912.html

https://realty.ria.ru/20250513/genprokuratura-2016657745.html

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санкт-петербург, россия, турция, происшествия