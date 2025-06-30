Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 30.06.2025 (обновлено: 13:11 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/sud-2026284354.html
Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter
Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter - РИА Новости, 30.06.2025
Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter
Президиум Суда по интеллектуальным правам вслед за первой инстанцией этого суда отказал компании Ксении Собчак и Антона Пинского, которая просила аннулировать... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:10:00+03:00
2025-06-30T13:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ксения собчак
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам вслед за первой инстанцией этого суда отказал компании Ксении Собчак и Антона Пинского, которая просила аннулировать принадлежащий предпринимательнице Вере Абель товарный знак Veter для кафе и кафетериев, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Истец ООО "Манила" управляет рестораном Veter Собчак и Пинского в Петербурге. По мнению истца, Абель в течение трех последних лет не использовала свой бренд для услуг кафе и кафетериев, в связи с чем "Манила" попросила досрочно прекратить его правовую охрану. Первая инстанция СИПа в феврале иск отклонила. Суд пришел к выводу, что знак обслуживания используется под контролем правообладателя индивидуальным предпринимателем Евгением Донником в деятельности кофеен Veter Grocery и "Veter кафе". Президиум СИПа 23 июня отклонил кассационную жалобу истца на это решение. По данным Роспатента, Абель зарегистрировала свой товарный знак в 2020 году для широкого перечня товаров семи классов и услуг пяти классов международной классификации. В 2024 году решением двух инстанций СИПа была прекращена правовая охрана этого бренда в отношении таких услуг, как закусочные, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги ресторанов вашоку, услуги ресторанов лапши "удон" и "соба". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Манила" известному ресторатору Пинскому принадлежит 85%, оставшаяся доля – у Собчак. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и прочие.
https://ria.ru/20250514/sud-2017003634.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ксения собчак, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ксения Собчак, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter

Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter для кафе

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам вслед за первой инстанцией этого суда отказал компании Ксении Собчак и Антона Пинского, которая просила аннулировать принадлежащий предпринимательнице Вере Абель товарный знак Veter для кафе и кафетериев, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Истец ООО "Манила" управляет рестораном Veter Собчак и Пинского в Петербурге. По мнению истца, Абель в течение трех последних лет не использовала свой бренд для услуг кафе и кафетериев, в связи с чем "Манила" попросила досрочно прекратить его правовую охрану.
Первая инстанция СИПа в феврале иск отклонила. Суд пришел к выводу, что знак обслуживания используется под контролем правообладателя индивидуальным предпринимателем Евгением Донником в деятельности кофеен Veter Grocery и "Veter кафе". Президиум СИПа 23 июня отклонил кассационную жалобу истца на это решение.
По данным Роспатента, Абель зарегистрировала свой товарный знак в 2020 году для широкого перечня товаров семи классов и услуг пяти классов международной классификации.
В 2024 году решением двух инстанций СИПа была прекращена правовая охрана этого бренда в отношении таких услуг, как закусочные, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги ресторанов вашоку, услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Манила" известному ресторатору Пинскому принадлежит 85%, оставшаяся доля – у Собчак. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и прочие.
Вывеска на кафе Starbucks - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России
14 мая, 23:44
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКсения СобчакФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала