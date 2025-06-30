https://ria.ru/20250630/sud-2026284354.html

Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter

Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter - РИА Новости, 30.06.2025

Суд отказал компании Собчак и Пинского в аннулировании бренда Veter

Президиум Суда по интеллектуальным правам вслед за первой инстанцией этого суда отказал компании Ксении Собчак и Антона Пинского, которая просила аннулировать... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:10:00+03:00

2025-06-30T13:10:00+03:00

2025-06-30T13:11:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ксения собчак

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам вслед за первой инстанцией этого суда отказал компании Ксении Собчак и Антона Пинского, которая просила аннулировать принадлежащий предпринимательнице Вере Абель товарный знак Veter для кафе и кафетериев, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Истец ООО "Манила" управляет рестораном Veter Собчак и Пинского в Петербурге. По мнению истца, Абель в течение трех последних лет не использовала свой бренд для услуг кафе и кафетериев, в связи с чем "Манила" попросила досрочно прекратить его правовую охрану. Первая инстанция СИПа в феврале иск отклонила. Суд пришел к выводу, что знак обслуживания используется под контролем правообладателя индивидуальным предпринимателем Евгением Донником в деятельности кофеен Veter Grocery и "Veter кафе". Президиум СИПа 23 июня отклонил кассационную жалобу истца на это решение. По данным Роспатента, Абель зарегистрировала свой товарный знак в 2020 году для широкого перечня товаров семи классов и услуг пяти классов международной классификации. В 2024 году решением двух инстанций СИПа была прекращена правовая охрана этого бренда в отношении таких услуг, как закусочные, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги ресторанов вашоку, услуги ресторанов лапши "удон" и "соба". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Манила" известному ресторатору Пинскому принадлежит 85%, оставшаяся доля – у Собчак. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и прочие.

https://ria.ru/20250514/sud-2017003634.html

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происшествия, санкт-петербург, ксения собчак, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)