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Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью

Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью - РИА Новости, 30.06.2025

Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью

Происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:22:00+03:00

2025-06-30T19:22:00+03:00

2025-06-30T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. <...> В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения", — сказал он."Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", — подчеркнул Киселев."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

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баку

азербайджан

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баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире, азербайджан, россия