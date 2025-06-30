Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 30.06.2025 (обновлено: 20:03 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026382991.html
Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью
Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью - РИА Новости, 30.06.2025
Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью
Происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:22:00+03:00
2025-06-30T20:03:00+03:00
баку
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
азербайджан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026367653_0:52:809:507_1920x0_80_0_0_daac0c2f2c16afd5ff894b7edcff44f9.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.&quot;Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. &lt;...&gt; В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как &quot;сотрудников ФСБ&quot; с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения&quot;, — сказал он."Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", — подчеркнул Киселев."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html
баку
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
2025-06-30T19:22
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026367653_30:0:777:560_1920x0_80_0_0_f8dcde0edbbb1da5ba31a07aebf99f1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире, азербайджан, россия
Баку, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире, Азербайджан, Россия

Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью

© Кадр видео из соцсетейЗадержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«

"Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. <...> В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения", — сказал он.

  • У Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан.
  • Стороны договорились уладить формальности во время визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.
  • Киселев участвовал в этих переговорах, делегацию России возглавлял замглавы МИД Михаил Галузин.
  • Москва и Баку договорились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном.
  • Но закавказская республика не предоставила временную схему.
  • Sputnik продолжал работать в ожидании документа и в надежде на исполнение договоренностей, но внезапно в редакцию пришли азербайджанские силовики.
«
"Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", — подчеркнул Киселев.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку
Вчера, 16:42

"Операция" в офисе Sputnik в Баку

  • В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
  • Работники агентства не выходят на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону.
  • Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
  • Среди журналистов есть граждане России.
  • Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции.
  • Доступа в помещение нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно, несколько силовиков дежурят на улице.
  • В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
  • В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
  • Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Вчера, 18:31

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011-м годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • По делу проходит десять фигурантов, трех из них арестовали до 19 июля, трем продлили срок содержания на 72 часа.
  • Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
  • В связи с инцидентом МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
  • Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России
Вчера, 12:46
 
БакуРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуВ миреАзербайджанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала