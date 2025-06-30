Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью
© Кадр видео из соцсетейЗадержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. <...> В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения", — сказал он.
- У Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан.
- Стороны договорились уладить формальности во время визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.
- Киселев участвовал в этих переговорах, делегацию России возглавлял замглавы МИД Михаил Галузин.
- Москва и Баку договорились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном.
- Но закавказская республика не предоставила временную схему.
- Sputnik продолжал работать в ожидании документа и в надежде на исполнение договоренностей, но внезапно в редакцию пришли азербайджанские силовики.
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"Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", — подчеркнул Киселев.
"Операция" в офисе Sputnik в Баку
- В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
- Работники агентства не выходят на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону.
- Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
- Среди журналистов есть граждане России.
- Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции.
- Доступа в помещение нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно, несколько силовиков дежурят на улице.
- В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
- В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
- Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.
Задержания в Екатеринбурге
- На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011-м годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- По делу проходит десять фигурантов, трех из них арестовали до 19 июля, трем продлили срок содержания на 72 часа.
- Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
- В связи с инцидентом МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
- Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.