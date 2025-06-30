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Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета - РИА Новости, 30.06.2025
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Глава редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, задержанный властями Азербайджана по абсурдным обвинениям, страдает от диабета и нуждается в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:31:00+03:00
2025-06-30T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Глава редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, задержанный властями Азербайджана по абсурдным обвинениям, страдает от диабета и нуждается в инсулине, сообщили РИА Новости в редакции.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. Позднее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как сообщили РИА Новости в МИД России, посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов."У Игоря Картавых диабет. Ему нужен регулярный инсулин", - сказал собеседник агентства.Как отметили в агентстве Sputnik, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".Сотрудников посольства РФ к задержанным не допустили. Агентство Sputnik пытается установить связь с безосновательно задержанными журналистами.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий. -0-
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026366908.html
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баку, азербайджан, в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Баку, Азербайджан, В мире, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Картавых нуждается в инсулине