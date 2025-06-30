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В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly - РИА Новости, 30.06.2025
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21:02 30.06.2025 (обновлено: 21:28 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ruptly-2026393210.html
В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly - РИА Новости, 30.06.2025
В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
В Азербайджане задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, заявили РИА Новости в редакции Ruptly. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:02:00+03:00
2025-06-30T21:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Азербайджане задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, заявили РИА Новости в редакции Ruptly.Это уже второй случай задержания российских журналистов в Баку. Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан, а позднее агентство Sputnik сообщило, что местные силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов."Тридцатого июня Айтекин Надировна Гусейнова, 1998 года рождения, являющаяся редактором видеоагенства Ruptly, по просьбе агентства доехала до офиса Sputnik Азербайджан в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски. Айтекин Надировна Гусейнова является гражданкой РФ и Азербайджана. Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках. В районе 16.00 мск она была у здания Sputnik в Баку. Примерно в 16.20 сообщила, что сняла на телефон арест. Далее пропала со связи. Только что мать подтвердила задержание", - сообщили в редакции Ruptly.В агентстве Sputnik в Москве ранее в понедельник сообщали РИА Новости об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позднее агентство Sputnik сообщило, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласийГендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, в свою очередь, в понедельник заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан "не было и нет", а формальности работы Sputnik Азербайджан "договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения". Киселёв также добавил, что хочется верить, что случившееся со Sputnik в Баку вызвано тем, что "среднее звено гуляет само по себе".
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
https://ria.ru/20250630/baku-2026294293.html
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азербайджан, в мире, sputnik азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, россия, баку
Азербайджан, В мире, Sputnik Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Россия, Баку
В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly

В Азербайджане задержали редактора Ruptly Гусейнову

© Фото : RTЛоготип Ruptly
Логотип Ruptly - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : RT
Логотип Ruptly . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Азербайджане задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, заявили РИА Новости в редакции Ruptly.
Это уже второй случай задержания российских журналистов в Баку. Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан, а позднее агентство Sputnik сообщило, что местные силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов.
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"Тридцатого июня Айтекин Надировна Гусейнова, 1998 года рождения, являющаяся редактором видеоагенства Ruptly, по просьбе агентства доехала до офиса Sputnik Азербайджан в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски. Айтекин Надировна Гусейнова является гражданкой РФ и Азербайджана. Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках. В районе 16.00 мск она была у здания Sputnik в Баку. Примерно в 16.20 сообщила, что сняла на телефон арест. Далее пропала со связи. Только что мать подтвердила задержание", - сообщили в редакции Ruptly.
В агентстве Sputnik в Москве ранее в понедельник сообщали РИА Новости об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позднее агентство Sputnik сообщило, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
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В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, в свою очередь, в понедельник заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан "не было и нет", а формальности работы Sputnik Азербайджан "договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения". Киселёв также добавил, что хочется верить, что случившееся со Sputnik в Баку вызвано тем, что "среднее звено гуляет само по себе".
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