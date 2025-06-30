https://ria.ru/20250630/rog-2026220343.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 30.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:03:00+03:00
2025-06-30T10:03:00+03:00
2025-06-30T10:03:00+03:00
кривой рог
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дмитрий песков
днепропетровская область
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской более получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250630/nastuplenie-2026211950.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог, россия, дмитрий песков, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Кривой Рог, Россия, Дмитрий Песков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв