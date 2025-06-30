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Российские ученые выявили новые риски для здоровья водителей - РИА Новости, 30.06.2025
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Наука
 
15:58 30.06.2025 (обновлено: 18:01 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/riski-2026329862.html
Российские ученые выявили новые риски для здоровья водителей
Российские ученые выявили новые риски для здоровья водителей - РИА Новости, 30.06.2025
Российские ученые выявили новые риски для здоровья водителей
Специалисты из РТУ (Российский технологический университет) МИРЭА вместе с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:58:00+03:00
2025-06-30T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Специалисты из РТУ (Российский технологический университет) МИРЭА вместе с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН выяснили, как продолжительная вибрация влияет на здоровье водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. Вибрация — неизбежный спутник любого вида транспорта, будь то автомобиль, поезд или самолет. Поэтому ученые РТУ МИРЭА вместе с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН провели исследование, чтобы выяснить, как низкочастотная вибрация влияет на состояние здоровья водителей. "С помощью специализированной экспериментальной установки, создающей однонаправленное воздействие, ученые смогли детально изучить реакцию человеческого организма на вибрацию", — сказано в пресс-релизе университета. Ученые выяснили, что даже слабая, но продолжительная вибрация приводит к фазе предпатологических изменений, когда ресурсы организма истощаются, и может стать причиной серьезных профессиональных заболеваний.
https://ria.ru/20250607/lekarstva-2021449102.html
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российская академия наук, рту мирэа, авто, россия, общество, здоровье - общество
Наука, Российская академия наук, РТУ МИРЭА, Авто, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Российские ученые выявили новые риски для здоровья водителей

В РТУ МИРЭА выявили новые риски для здоровья водителей из-за вибрации

© Pixabay / DarkoStojanovicВодитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Pixabay / DarkoStojanovic
Водитель автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Специалисты из РТУ (Российский технологический университет) МИРЭА вместе с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН выяснили, как продолжительная вибрация влияет на здоровье водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Вибрация — неизбежный спутник любого вида транспорта, будь то автомобиль, поезд или самолет. Поэтому ученые РТУ МИРЭА вместе с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН провели исследование, чтобы выяснить, как низкочастотная вибрация влияет на состояние здоровья водителей.
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"С помощью специализированной экспериментальной установки, создающей однонаправленное воздействие, ученые смогли детально изучить реакцию человеческого организма на вибрацию", — сказано в пресс-релизе университета.
Ученые выяснили, что даже слабая, но продолжительная вибрация приводит к фазе предпатологических изменений, когда ресурсы организма истощаются, и может стать причиной серьезных профессиональных заболеваний.
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