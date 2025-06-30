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Онищенко предостерег родителей от соблюдения поста детьми
Онищенко предостерег родителей от соблюдения поста детьми - РИА Новости, 30.06.2025
Онищенко предостерег родителей от соблюдения поста детьми
Взрослому человеку полезно соблюдать пост, однако детям рекомендуется от него отказаться, заявил академик РАН, заместитель президента российской академии... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:24:00+03:00
2025-06-30T14:24:00+03:00
2025-06-30T14:24:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
россия
пост
великий пост
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрослому человеку полезно соблюдать пост, однако детям рекомендуется от него отказаться, заявил академик РАН, заместитель президента российской академии образования Геннадий Онищенко. "Вообще у православных 200 дней в году из 365 дней — это постные. Ну, для взрослых людей это даже и полезно - поститься 200 дней в году", - рассказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". При этом он отметил, что детям рекомендуется отказаться от поста, чтобы в период роста и развития получать с пищей максимальное количество полезных элементов. "А вот для детей этого (поститься – ред.) делать не надо, потому что дети растут, и им нужен строительный материал. А строительный материал — это прежде всего белок. А белок — это мясо, яйца, молоко и так далее", - заявил Онищенко. Петров пост, проходящий сейчас у христиан, начался 16 июня и продлится до 11 июля.
https://ria.ru/20250624/pravoslavnyy-1880934441.html
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общество, геннадий онищенко, российская академия наук, россия, пост, великий пост
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Россия, Пост, Великий пост
Онищенко предостерег родителей от соблюдения поста детьми
Онищенко заявил, что пост полезен для взрослых, но детям поститься не стоит