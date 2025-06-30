https://ria.ru/20250630/peterburg-2026266255.html

В Петербурге суд рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента

В Петербурге суд рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 30.06.2025

В Петербурге суд рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента

Калининский районный суд Санкт-Петербурга впервые в городской судебной практике рассмотрит уголовное дело о нарушении порядка деятельности иноагента, его... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:27:00+03:00

2025-06-30T12:27:00+03:00

2025-06-30T12:27:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга впервые в городской судебной практике рассмотрит уголовное дело о нарушении порядка деятельности иноагента, его фигурантом активист ЛГБТ* (ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Воронов** (иноагент), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "У нас зарегистрировано первое в городе уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ или нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, два раза в течение одного года", – написала она в своем Telegram-канале. Как уточнила руководитель судебной пресс-службы, фигурантом дела является пропагандист и директор ЛГБТ*-инициативной группы "Выход" Александр Воронов**. Калининский райсуд в конце апреля вынес постановление о его заочном аресте, ранее 14 марта Воронову** было заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ, а 28 марта его объявили в федеральный (межгосударственный) розыск. Согласно информации пресс-службы судов, Воронов**, которого дважды в течение года привлекали к ответственности по административной статье о нарушение порядка деятельности иноагента, с 1 августа 2024 года "умышленно не представил в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах".* ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в РФ** внесен в реестр иноагентов в РФ

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происшествия, россия, санкт-петербург