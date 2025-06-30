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Национальный парк "Красноярские Столбы"

Национальный парк "Красноярские Столбы" - РИА Новости, 30.06.2025

Национальный парк "Красноярские Столбы"

"Красноярские Столбы" – национальный парк на северо-западных отрогах Восточных Саян Красноярского края. Это старейшая в России особо охраняемая природная... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:42:00+03:00

2025-06-30T01:42:00+03:00

2025-06-30T01:42:00+03:00

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"Красноярские Столбы" – национальный парк на северо-западных отрогах Восточных Саян Красноярского края. Это старейшая в России особо охраняемая природная территория федерального значения. Свое название парк получил благодаря формам гигантских сиенитовых скал, напоминающих очертаниями людей, животных и мифологические существа. Образован 30 июня 1925 года постановлением Енисейского губернского исполнительного комитета в качестве государственного природного заповедника "Столбы".Целью его создания было сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных для горно-таежных лесов Восточного Саяна экологических систем, а также уникальных сиенитовых останцев, известных как "столбы".Первые сведения о Столбах относятся к восьмидесятым годам XVIII столетия, но лишь во второй половине XIX века красноярские любители природы стали приезжать в эти места не только ради охоты, но и для скалолазания.К периоду 1880-х годов относится зарождение движения "столбизма", благодаря которому впоследствии было воспитано не одно поколение великих альпинистов и скалолазов. На рубеже ХIХ-ХХ веков Столбы стали излюбленными местами отдыха и своеобразного горного спорта для горожан. Вскоре началось не только рекреационное, но и утилитарно-хозяйственное освоение урочища. В 1913 году была предпринята попытка организовать разработку камня у Второго Столба, и лишь неподходящее качество материала спасло этот памятник природы от уничтожения.В 1919 году возник вопрос об организации заповедника, когда Красноярский отдел Русского географического общества, губернское земельное управление и Союз красноярских художников направили в Енисейский губревкомом ходатайство об издании специального декрета в целях охраны урочища Столбы, и в 1920 году лесной участок площадью четыре квадратные версты в верховьях реки Лалетиной был объявлен защитным. Несмотря на это, разрушение природы Столбов продолжалось, требовались более серьезные меры.В октябре 1923 года Красноярское географическое общество направило в Главнауку Наркомпроса РСФСР проект организации государственного заповедника "Столбы", который был подготовлен активистом общества, ботаником Александром Яворским. Проект был поддержан и "Столбы" взяли под охрану.В октябре 1924 года отдел охраны природы Главнауки Наркомпроса РСФСР постановил расширить площадь охраняемого участка до 24 квадратных верст и объявил эту территорию геологическим заповедником. Управление им было возложено на Красноярский отдел Русского географического общества. Тем не менее, массовые рубки строевой древесины в урочище возобновились.Для его более надежной охраны 30 июня 1925 года Енисейский губисполком издал постановление о заповеднике "Столбы" площадью в 3960 гектаров. Документом запрещалась любая хозяйственная деятельность на его территории, но посещение оставалось свободным.Первым директором заповедника стал Александр Яворский.В начале 1936 года постановлением Красноярского крайисполкома площадь заповедника была увеличена до пяти, а в 1938 году – до 11 тысяч гектаров.В 1944 году заповедник был переведен с краевого бюджета на республиканский и включен в систему Главного управления по заповедникам при Совнаркоме (с 1945 года - Совете Министров) РСФСР. Одновременно было утверждено новое положение о заповеднике, согласно которому он стал выполнять функции по охране и изучению всех природных комплексов.В апреле 1946 году распоряжением Совета Министров РСФСР площадь заповедника была увеличена до 47,2 тысяч гектаров за счет территории правобережья реки Маны (дальние Столбы). В 1949 году на Столбах прошли первые соревнования по спортивному скалолазанию, а с 1950 года краевые и городские соревнования они стали проходить регулярно. В 1952 году в устье реки Лалетины была основана всесоюзная турбаза "Столбы".В 1961 году при метеорологической станции "Столбы" по инициативе ее работников был организован живой уголок, ручные питомцы которого (звери и птицы) стали широко популярны у посетителей заповедника. С этого времени началась его эколого-просветительская работа. В живом уголке проводились уникальные научные эксперименты, а оправившихся зверей и птиц выпускали на волю. В 2000 году на базе живого уголка был создан современный парк флоры и фауны "Роев ручей". Его площадь – 50 гектар. В 1983 году решением Главохоты РСФСР и Красноярского крайисполкома вокруг заповедника была создана охранная зона с ограниченным режимом природопользования площадью 13,5 тысяч гектаров.В 1987 году было создано "Общество Столбистов" – общественная организация со своим уставом и правлением. В январе 1991 года состоялся первый фестиваль "Зимние столбы", в котором приняли участие спортсмены-скалолазы, туристы и зрители из многих городов России.В 2011 году были открыты экологические тропы "Речная долина" и "Книга природы".28 ноября 2019 года постановлением правительства России государственный природный заповедник "Столбы" был преобразован в национальный парк "Красноярские Столбы" общей площадью 47 219 гектаров на землях особо охраняемых территорий и объектов. Отнесен к ведению министерства природных ресурсов и экологии РФ.Общая площадь парка – 47 219 гектаров. Территория, вытянутая на 34 километра с северо-запада на юго-восток, представляет собой типичный среднегорный таежный ландшафт.Предельная высота – от 200 до 840 метров над уровнем моря.В парке расположено 189 скал и скальных образований. Скал-останцев высотой до 90 метров – более ста. За внешний вид или местонахождение им дали имена: Перья, Львиные ворота, Дикарь, Крепость, Гриф, Монах, Каин и Авель, Грешник, Митра, Воробушки, Ермак, Сторожевой, Китайская стенка. Есть и целая "семья": Бабка-Внучка, Дед, Прадед и Внук, Близнецы и др. По всему парку рассыпаны огромные валуны. Самый известный из них – Слоник. В парке произрастает 874 вида высших сосудистых растений.Верхний пояс (80% от общей площади нацпарка) представлен среднегорной темнохвойной тайгой (пихта, ель, кедр), а нижний – лиственно-светлохвойными лесами низкогорий (сосна, лиственница, береза, осина).Около 150 видов местных растений подлежит особой охране. Среди них есть реликтовые. 51 вид внесен в списки Красных книг России и Красноярского края. Из них девять видов находятся в перечне федерального уровня: это восемь видов орхидей и ковыль перистый. В парке обитает 61 вид млекопитающих, среди них – марал, кабарга, косуля, лось, медведь, волк, рысь, лисица, барсук, соболь, колонок, горностай, ласка, выдра, заяц-беляк, грызуны, а также летучие мыши и другие виды.Список птиц включает 227 видов из 15 отрядов. Для 143 из них имеются сведения о гнездовании. Однако только 92 вида устраивают гнезда и выводят птенцов постоянно. Остальные птицы наблюдаются в период сезонных миграций либо отмечаются в качестве своеобразных экзотов с редкими и нерегулярными залетами.Из видов, включенных в Красную книгу Красноярского края, в пределах национального парка и его охранной зоны гнездятся сапсан, филин, малый перепелятник, воробьиный и домовый сычи, а также регионально редкие бородатая неясыть и ушастая сова.Ихтиофауна наиболее полно представлена в реке Мане. Здесь обитают 22 вида рыб, а также речная минога. В реке Базаихе обнаружено 10 видов рыб.В парке отмечено около 400 видов насекомых.Территория несет гидрографическую сеть общей протяженностью более 300 километров. Она группируется в четыре водосборных бассейна – рек Маны, Базаихи, Большой Слизневой и Енисея. Вся территория парка разделена на три части с разным режимом охраны.Наиболее посещаемая – рекреационная зона, занимающая 4,8% всего парка (2,26 тысячи гектар). Она открыта для свободного посещения.Большая часть национального парка – закрытая для посещения заповедная зона (89,6% площади, 43,16 тысячи гектар). Доступ в нее разрешен только сотрудникам заповедника.Между двумя этими зонами выделена третья – зона особой охраны (5,6% площади, 2,64 тысячи гектар) с ограниченным доступом.Чтобы связать воедино все достопримечательности, по туристической части Столбов проложено почти 70 километров троп с доступом ко всем скалам. Разработано шесть основных маршрутов длиной до 16 километров, каждый из них по-своему сложен и требует разной подготовки. Все маршруты рассчитаны на однодневное прохождение, но желающие могут остаться на ночевку в гостевых домиках. В мае 2020 года парк стал первой в России Особо охраняемой природной территорией и объектом (ООПТ), получившей лицензию на оказание образовательных услуг.Разработаны программы дополнительного образования для детей и взрослых естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности."Красноярские Столбы" – один из самых посещаемых в России парков. В рекреационную зону ежегодно приезжают около одного миллиона человек. В выходные дни по самому популярному маршруту "Центральных Столбов" проходит до 20 тысяч посетителей.90% туристов посещают территорию самостоятельно, на организованные группы приходится всего 10%. В 2024 году парк посетили 1 011 938 человек.Директор парка – Вячеслав Щербаков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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общество, справки, россия, рсфср, красноярский край, вячеслав щербаков, русское географическое общество, роев ручей