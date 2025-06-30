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Австралийка рассказала, как поездка в Москву изменила ее жизнь
Австралийка рассказала, как поездка в Москву изменила ее жизнь - РИА Новости, 30.06.2025
Австралийка рассказала, как поездка в Москву изменила ее жизнь
После посещения Москвы и Санкт-Петербурга Сидней показался деревней, а русская зима превзошла все ожидания, рассказала на своем YouTube-канале коренная... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:56:00+03:00
2025-06-30T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга Сидней показался деревней, а русская зима превзошла все ожидания, рассказала на своем YouTube-канале коренная австралийка Наташа."В 2023 году, после нескольких лет изучения русского, я смогла наконец приехать в Россию, а именно в Санкт-Петербург и Москву. И, честно говоря, это был один из лучших отпусков в моей жизни. Да, я так говорю почти про каждую поездку, но та была особенной. Она изменила мое представление о многих вещах. Помню, как вернулась в Сидней и, как это бывает, ощутила послеотпускную хандру. Правда, на этот раз все было иначе. Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом. Причем я говорю не только о расстояниях, но и о масштабе построек — здания здесь просто колоссальные, грандиозные!" — сказала она.Девушка отметила, что зима в России превзошла все ее ожидания и стала самой яркой частью путешествия.На своем канале Наташа также рассказала о том, что русский язык стал ее любовью и послужил причиной переезда в Москву.
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Москва, Россия, Австралия, В мире
Австралийка рассказала, как поездка в Москву изменила ее жизнь
Австралийка Наташа заявила, что поездка в Москву изменила ее сознание